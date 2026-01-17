الإحصاء: النساء يتحملن العبء الأكبر من العمل غير المدفوع

18 حجم الخط

رصدت دراسة العمل غير المدفوع من منظور النوع الاجتماعي 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت رؤية شاملة حول العمل غير المدفوع للمرأة في مصر وكقراءة تحليلية لدور المرأة وأنماط توزيع الوقت في العمل المنزلي والرعائي وتهدف إلى قياس حجم العمل غير المدفوع، وتحليل الفروقات بين الجنسين من حيث الوقت.

وكشفت الدراسة عن استمرار وجود فجوة واضحة بين الجنسين في توزيع الأعباء المنزلية وأعمال الرعاية داخل الأسر المصرية

وفيما يلي أهم ما توصلت إليه الدراسة:

1- النساء يتحملن العبء الأكبر من العمل حيث بلغ متوسط الوقت الذي تقضيه النساء في العمل غير المدفوع 5.2 ساعات يوميًا مقابل 2.5 ساعة للرجال، مما يحدّ من قدرة النساء على المشاركة في التعلم والعمل والترفيه.

2- تقضي النساء 5.4 ساعات يوميًا في العمل غير المدفوع في المناطق الريفية مقابل 2.6 ساعة للرجال، بينما في المدن تقلّ الأعباء قليلًا لتبلغ 4.8 ساعات للنساء مقابل 2.4 ساعة للرجال.

3- الزواج يضاعف المسئوليات المنزلية حيث تقضى النساء المتزوجات 6 ساعات يوميًا في الأعمال المنزلية والرعاية مقابل 2.5 ساعة للأزواج.

4- تبلغ مشاركة النساء في الفئة العمرية (30–39 عامًا) أعلى مستوياتها، بمتوسط 6.4 ساعات يوميًا مقابل 2.7 ساعة للرجال، ما يشير إلى ما يُعرف بـ “العبء المزدوج” بين العمل والأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.