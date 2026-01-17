السبت 17 يناير 2026
اقتصاد

تعرف علي القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

البورصة
البورصة
شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في تداولات الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تصدرت عدة قطاعات قائمة الأكثر تداولًا من حيث قيم التداول (دون الصفقات)، بما يعكس اهتمام المستثمرين وتوزيع السيولة بين القطاعات المختلفة.

 


القطاعات المتصدرة للتداول


قطاع العقارات
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة تداولات بلغت نحو 5.26 مليار جنيه، مستحوذًا على 18.6% من إجمالي قيم التداول.


قطاع البنوك

حل قطاع البنوك في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت حوالي 4.71 مليار جنيه، بنسبة 16.7% من إجمالي التداولات.


قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

جاء في المركز الثالث بقيمة تداول بلغت 4.23 مليار جنيه، مستحوذًا على 15% من إجمالي التداولات.


قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ

سجل تداولات بقيمة 2.16 مليار جنيه، بنسبة 7.7% من الإجمالي.


قطاع مواد البناء

حقق تداولات بلغت 2.05 مليار جنيه، مستحوذًا على 7.3% من إجمالي التداولات الأسبوعية.
 

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات
سجل تداولات بقيمة 2.01 مليار جنيه، بنسبة 7.1%.


الموارد الأساسية: 1.97 مليار جنيه (7.0%)
 

الرعاية الصحية والأدوية: 1.22 مليار جنيه (4.3%).


الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: 1.19 مليار جنيه (4.2%).


المقاولات والإنشاءات الهندسية: 1.03 مليار جنيه (3.7%)

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس الماضي15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30"  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

 

