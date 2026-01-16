أسعار ومواصفات سيارات بايك 2026 في السوق المحلي

18 حجم الخط

استقبلت سيارات بايك، العام الجديد بتراجع جديد في أسعار سيارتها بايك X55 موديل 2026 بقيمة تتراوح بين 95 و100 ألف جنيه، مما يشعل روح التنافس بين شركات السيارات، وذلك يصب في مصلحة المستهلك المحلي.

أسعار سيارات بايك X55 موديل 2026

أخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك، كافة الموزعين والتجار باسعار سيارات بايك داخل السوق المحلي بعد تراجعها بداية من منتصف شهر يناير الجاري حتى منتصف فبراير الجاري وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الأولى إلى: مليون و100 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية إلى: مليون و200 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة إلى: مليون و315 ألف جنيه

مواصفات سيارات بايك X55

حصلت سيارات بايك X55 على مجموعة من التجهيزات الخارجية، من بينها مرايا جانبية بتحكم كهربائي مع خاصية التسخين، وحساس مطر، وغطاء لمحرك السيارة، وغطاء أسفل حجرة المحرك، وفتحة سقف بانورامية، وحامل أمتعة، وطي كهربائي للمرايات الجانبية، ومقابض أبواب مخفية، وغطاء نصف محرك، وشنطة كهربائية مزودة بحساس، إلى جانب تصميم جسم مزدوج الألوان.

تمتلك سيارات بايك العديد من التجهيزات الأمن والسلامة، تضم وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد وستائر جانبية، ورادارًا أماميًا وجانبيًا، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتنبيه حزام الأمان للسائق والراكب، إلى جانب نظام منع السرقة، وغيرها من أنظمة الحماية.

كما تضم السيارة كاميرا رؤية خلفية، ونظام رؤية بانورامي بزاوية 360 درجة، وتحذير مغادرة المسار (LDW)، ومساعدة في الحفاظ على المسار (ROD)، ونظام اكتشاف النقاط العمياء (BSD)، ونظام فرملة الطوارئ التلقائي (AEB)، وتحكمًا ذكيًا في الإضاءة العالية (HMA)، ونظام الحفاظ على المسار (LKA)، وتحذير التصادم الأمامي (FCW)، ومساعدة في الازدحام المروري (TJA)، ومساعدة السائق في المسار (ICA)، ونظام الإضاءة على المسار (ELKA).

