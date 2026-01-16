الضرائب تدعو أصحاب المهن الحرة للتسجيل بالمنظومات الإلكترونية

18 حجم الخط

دعت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المهن الحرة إلى تسجيل أنشطتهم على المنظومات الضريبية الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يضمن حقوق الممولين ويعكس احترافيتهم في العمل.

النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه

وأكدت المصلحة أن التسجيل يتيح الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، بما يوفر نظامًا إلكترونيًا سهل الاستخدام وتسهيلات أكبر، مع توثيق واعتماد جميع التعاملات إلكترونيًا من قبل مصلحة الضرائب.

وأوضحت أن بإمكان الممولين التعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية والاطلاع على دليل شامل للتعامل.

كما يمكن لمَن يتعاملون مع المستهلك النهائي الاطلاع على دليل منظومة الإيصال الإلكتروني.

وللحصول على الدعم الفني، أشارت المصلحة إلى إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 16395، أو التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

