الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي (10.3%) لشهر ديسمبر 2025

معدل التضخم خلال ديسمبر، كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.2) نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره (10.3%) لشهر ديسمبر 2025 مقابل (23.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.



اسباب تراجع التضخم



ترجع أهم أسباب تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%)...

ارتفاع اسعار الحبوب والمياة المعدنية والملابس خلال ديسمبر

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)

كما ارتفعت اسعار مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

معدل التضخم الشهري



سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاُ قدره (0.1%) لشهر ديسمبر 2025.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.0%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%).أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2025):

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).



سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).



سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%).... هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.5%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (22.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (9.4%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (18.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.2%).



سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (14.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.9%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (18.5%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.7%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (8.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.7%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (22.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.3%).



سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (19.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%).



سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (21.7%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (27.2%).

ما هومؤشر التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

