هل يمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق ببنك مصر؟

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة وهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه في الخارج عدة خدمات تتناسب مع رغبات هذه الفئة من العملاء.

وتشمل قائمة المميزات التي يتم منحها لعملاء البنك من المصريين في الخارج ما يلي:

1- أعلى معدل عائد على مدخرات العملاء.

2-كما يقدم البنك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير، والودائع لأجل، وشهادات الادخار المصمّمة خصّيصًا لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية

3 -برامج تمويلية صممت خصيصا للعملاء المصريين المقيمين بالخارج.

4-القرض شخصي أكبر قيمة تمويل تصل الي 3 مليون جم مع أطول فترة سداد تصل إلى 48 شهرا.

التمويل عقاري أكبر قيمة تمويل وأطول فترة سداد تصل إلى 15 سنة.

6- باقة من الامتيازات على بطاقات بنك مصر الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.

7-عالم من المزايا والخصومات، خطط سداد سهلة، دخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم مطارات العالم

8-إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

9-باقة متنوعة من الخدمات غير المالية ذات الامتيازات.

