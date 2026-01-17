عمرو محمود ياسين: مصر حققت المركز الرابع بأمم أفريقيا رغم صعوبات صلاح ومرموش

18 حجم الخط

علّق الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد خسارته أمام نيجيريا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن المنتخب قدم ما استطاع في ظل الإمكانيات المتاحة.

حسام حسن وجهازه الفني قدموا أفضل ما يمكن

قال عمرو محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "كابتن حسام حسن كمدير فني وجهازه قدموا أفضل ما يمكن مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، في ظل الإمكانيات المتاحة على أرض الواقع".



وأضاف أن الجهاز الفني بذل أقصى ما يستطيع، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق.

محمد صلاح ومرموش في أصعب مرحلة فنية

وأشار ياسين إلى أن محمد صلاح يمر بأسوأ مرحلة فنية له منذ سنوات طويلة، وقال:

"هو ومرموش كانوا حبيسي الدكة لفترة طويلة، رغم كونهما من أفضل المحترفين المصريين".



وأوضح أن حتى مصطفى محمد، الذي يُنتظر منه الكثير، سجل هدفًا أو هدفين فقط خلال عشرين مباراة، ما يعكس صعوبة خط الهجوم رغم الأسماء الكبيرة.

مقارنة بالمنتخبات العالمية واستراتيجية الدفاع

وعن المباراة ضد السنغال، أوضح ياسين أن الخطة الدفاعية كانت مستمدة من أساليب عالمية متبعة، مثل المنتخبات الإيطالية، وقال:"حتى مباراة السنغال كانت قادمة من مباراة ناجحة ضد كوت ديفوار، ولكن المفاجأة أن السنغال اكتفت بالمراقبة، في المقابل لعبت كوت ديفوار معك بشكل مباشر".

دعم استمرار حسام حسن لقيادة منتخب مصر في كأس العالم

واختتم عمرو محمود ياسين حديثه بالتأكيد على دعمه الكامل لـحسام حسن، قائلًا:"أنا مع استمرار كابتن حسام حسن في كأس العالم، وأرجو أن يكون لدينا محترفين يلعبون في دوري قوي، مثلما كان الوضع في 2006 و2008، مع جماهير حاضرة في المدرجات".

وأشار ياسين بذلك إلى أهمية تطوير الدوري المحلي لتعزيز جاهزية المحترفين المصريين قبل المشاركات الدولية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.