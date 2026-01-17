وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية أنعشت الاقتصاد بـ 200 مليار دولار

18 حجم الخط

دافع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقوة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، معربًا عن ثقته في أن المحكمة العليا الأمريكية لن تعيق تلك السياسات التي وصفها بمحرك النهضة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، حيث أكد بيسنت أن استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية لم يكن يهدف فقط لجمع الإيرادات، بل نجح في جذب استثمارات أجنبية هائلة، معتبرا أن أي تراجع عنها يعرض تلك المكاسب للخطر.

وأوضح بيسنت أن هذه السياسة حققت إيرادات تجاوزت 200 مليار دولار بحسب بيانات جمركية، كما جذبت استثمارات إماراتية بقيمة 1.4 تريليون دولار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتصنيع، واصفا ذلك بأنه نتيجة مباشرة لإعادة توجيه السياسة التجارية الاستراتيجية.

وحول المراجعة القضائية المرتقبة لشرعية تلك الرسوم، وصف الوزير الأمريكي النظر فيها بأنه إجراء هامشي مقارنة بالإنجاز الاقتصادي المتحقق، مؤكدًا ثقته في إجازة المحكمة العليا لها.

هجوم على رئيس الفيدرالي

من ناحية أخرى، شن بيسنت هجوما لاذعًا على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، وطريقة عمل المؤسسة.

واتهمها بعدم وجود رقابة مالية كافية، قائلًا: "إنهم يطبعون الأموال التي يريدون إنفاقها دون أي رقابة"، مشيرا إلى أنهم يطبعون ببساطة المبالغ التي يحتاجونها دون خضوع لإجراءات المخصصات المالية المعتادة في الحكومة.

كما أعرب عن أمله في اختيار رئيس جديد للفيدرالي يتمتع برصانة وبعقلية منفتحة مثل آلان جرينسبان، معتقدا أن ذلك قد يطلق طفرة في الإنتاجية مشابهة لتلك التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي، إذا توقف الفيدرالي عن كبح جماح النمو بسبب مخاوف التضخم.

واختتم بيسنت بالتنبؤ بإمكانية تحقيق نمو اسمي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 7% إلى 8%، يحفز نموا غير تضخمي وغير انكماشي في حال تحرر الاقتصاد من السياسات المقيدة برأيه.

