بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

أسعار الذهب، أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا ليست موجة عابرة، بل امتداد مباشر لحالة عدم اليقين التي تُخيّم على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتزايد المخاوف الاقتصادية.

عيار 21 عند قمة تاريخية جديدة بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا

سعر جرام الذهب، أوضح عبد الحكيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية سجّل مستوى تاريخيًا غير مسبوق بلغ نحو 6120 جنيهًا، بالتوازي مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا متجاوزا الـ 4600 دولار، في مؤشر واضح على حالة “الهروب إلى الأمان” التي تسود الأسواق.

التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات الأمريكية–الإيرانية تقود موجة الصعود في أسعار الذهب

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تأتي في صدارة العوامل الدافعة لارتفاع الذهب، وعلى رأسها التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة في عدد من الدول الكبرى، ما دفع المستثمرين عالميًا إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأول.

خفض الفائدة وضغوط البنوك المركزية يعززان جاذبية المعدن الأصفر

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة عالميًا، بالتزامن مع الضغوط المتزايدة على البنوك المركزية، أسهما بشكل مباشر في زيادة الإقبال على الذهب، خاصة مع تصاعد المخاوف من تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية، وهو ما عزّز مكانة المعادن النفيسة كخيار دفاعي لحماية الثروات.

قفزات غير مسبوقة في السوق المحلية للذهب خلال ثلاث سنوات

ارتفاع أسعار الذهب، ولفت عبد الحكيم إلى أن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزات تاريخية خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن سعر الجرام ارتفع من نحو 1650 جنيهًا بنهاية 2022 إلى أكثر من 6120 جنيهًا حاليًا، بنسبة زيادة تجاوزت 370%، ما يعكس حجم التحولات الكبرى التي طرأت على السوق المحلي تحت تأثير المتغيرات العالمية وسعر الصرف.

وحول التوقعات للفترة المقبلة، أكد عضو شعبة الذهب أن السوق قد يشهد موجات تصحيح سعرية مؤقتة، إلا أنها لن تُغيّر من الاتجاه الصاعد طالما استمرت الأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية، مشددًا على أن الذهب سيظل محتفظًا بمكانته كأداة رئيسية لحفظ القيمة في أوقات الاضطراب وعدم الاستقرار.

