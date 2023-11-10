4 خطوات لشراء أذون الخزانة من البنوك

يبحث العديد من عملاء البنوك حول الطريقة التي يمكن من خلالها شراء أذون الخزانة من البنوك.

وتخضع عملية شراء أذون الخزانة لعدة خطوات يمكن من خلالها الاستثمار في ذلك النوع من الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي في مصر.

خطوات الاستثمار للأفراد في أذون الخزانة

وحول طريقة استثمار الأفراد في أذون الخزانة فهي تشمل الخطوات التالية:

١- يتوجه العميل إلى البنك الذي يمتلك فيه حسابا مصرفيا.

٢- يقوم بكتابة طلب لخدمة العملاء بشراء أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر يوم الأحد.

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٣- فيما يتم التقديم على آجال 6 أشهر وعام يوم الخميس.

٤- يتم الشراء بدءا من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها وفقا للأجل وسعر الفائدة المتوفر وقت تسجيل الطلب.

مزايا الاستثمار في أذون الخزانة

ومن جانب آخر، يتساءل المصريون حول فوائد ومزايا الاستثمار في سندات الخزانة لا سيما مع إعلان البنك المركزي مؤخرا طرح استثمار في أذونات خزانة للشركات والأفراد.

ومن جانبه أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن سندات الخزانة تعتبر استثمارًا آمنًا قصير الأجل، يوفر عوائد للمستثمرين بعد التزام قصير نسبيًا بالأموال. أسعار أذون الخزانة في مصر جذابة، وتوفر فرصة استثمارية ممتازة ومتاحة بسهولة، حيث يتم بيعها بالمزاد العلني كل أسبوع.

وأضاف هاني أبو الفتوح أنه يمكن للأفراد والهيئات الاعتبارية الاستثمار في أذون الخزانة شأنها شأن أي وسيلة استثمار لها عديد من المزايا وأيضا العيوب.

وتابع الخبير المصرفي: في جانب المزايا فهي متنوعة الآجال بين 3 و6 و9 أشهر أو لمدة عام، وكلما زاد الأجل زاد العائد على أذون الخزانة. كما أنها تعطي عائد ومنعدمة المخاطر.

وقال: بشكل عام لا يقبل الأفراد على الاستثمار في أذون الخزانة لضعف الوعي عن الاستثمار في هذه الأداة، بينما يقبل عليها بكثافة الشركات والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، رغم وجود ضريبة تصل إلى 20% على العائد.