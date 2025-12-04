أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار سعر الذهب والدولار وانخفاض البيض والجبن والصويا.. الثروة الداجنة توصي بتخزين الدواجن لشهر رمضان.. هيئة الاستثمار تطلق برنامج "الحصة العادلة" لتعزيز سلاسل التوريد

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6417 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5615 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4812 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 44920 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:

47.50 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

شعبة الدواجن: السوق المصرية لا تمتلك المعايير والآليات لتوقع حركة الأسعار

ما زالت أسعار الدواجن عند معدلاتها المنخفضة، التي لا تتخطى لـ 61 جنيهًا في المزارع، و75 جنيهًا كأقصى سعر للكيلو في المحال التجارية، الأمر الذي يثير مخاوف المواطنين من عودة أسعار الدواجن لارتفاع خلال شهر يناير المقبل وبالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يحل في منتصف فبراير المقبل.

هل أسعار الدواجن مرشحة لكسر حاجز الانخفاضات لمنحنى صعودي خلال هذه الفترة؟

أسعار الدواجن ما زالت عند مستوياتها المنخفضة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسعار الدواجن ما زالت عند مستوياتها المنخفضة، وذلك بفضل أن الإنتاج جيد، إذ وفقًا للتقارير الرسمية فنحن أنتجنا نحو 1.6 مليار دجاجة.

وأشار السيد لـ “فيتو” إلى أنه لا يوجد أي مشكلات إنتاجية لدى المربين، وهذا واضح من تدني أسعار الفراخ، وزيادة المعروض منها في الأسواق.

وعن التوقعات بشأن عودة أسعار الدواجن للارتفاع خلال الفترة المقبلة، أوضح أن السوق المصرية لا تملك المعايير والآليات التي من خلالها نستطيع توقع حركة السوق المستقبلية وحالة الأسعار، فمثلًا يمر السوق حاليًا بحالة من انخفاض أسعار الدواجن، رغم أن تكلفة إنتاجها أعلى من سعر البيع، وهذا عكس المتوقع.

وأضاف أنه مع دخول فصل الشتاء فإن تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع مع ارتفاع تكاليف التدفئة وتوفير التحصينات واللقاحات، ولكن بالرغم من توقعات زيادة تكلفة الإنتاج إلا أن ذلك ليس مؤشرًا لارتفاع سعر الفراخ، خاصة إذ تناسب المعروض مع طلبات الشراء.

وجدد «السيد» مطالبه بضرورة وجود معادلة سعرية تحقق العدالة بين حصول المربين على تكلفة الإنتاج إلى هامش ربح مناسب، وسعر مناسب للمواطنين يتناسب وظروفهم المادية، فضلًا عن حاجة صناعة الدواجن الماسة إلى أليات واضحة لضبط السوق، مع انضباط الحلقات الوسيطة.

شعبة الدواجن تعلن الاستعداد لشهر رمضان وتوصي بتخزين الكميات أثناء تراجع الأسعار

أسعار الدواجن، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الدواجن بدأ استعداداته المبكرة لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي "ممتاز ووفير" بما يسمح بضخ كميات كبيرة في الأسواق دون أي مخاوف من نقص المعروض خلال الموسم.

إنتاج وفير من الدواجن يسمح بتغطية الطلب في رمضان

أوضح سيد أن القطاع يعمل حاليًا بطاقة إنتاجية مرتفعة، مؤكدًا أن هذا الوفرة تُعد عاملًا أساسيًا لضمان تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان، والتي قد تصل إلى 25% مقارنة بالأشهر الأخرى.

وشدد خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، على أن السوق مهيأ لاستقبال الموسم دون أزمات، خاصة مع توافر المعروض وأسعار التكلفة المناسبة.

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن الأبيض تباينًا ملحوظًا اليوم في الأسواق، إذ ارتفع سعر نوعين من الجبن مقابل انخفاض 5 آخرين؛ في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لآخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو جنيهين وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 137 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 73 جنيها إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 451 جنيها للكيلو، فيما تراوحت سعر كيلو الجبن الجودا بين 275 إلى 600 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 35 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 518 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 700 جنيه.

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 273 جنيها للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 325 جنيها.

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وفق المخططات الزمنية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على مواصلة تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج التشغيلية.

الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية

واستعرض الوزير، مؤشرات الأداء للشركات التابعة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة ونموًا كبيرًا في الأرباح والإيرادات، بالتزامن مع تطوير خطوط الإنتاج وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي وارتفاع مستويات الجودة والكفاءة الفنية والبشرية. وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية ومحور التطوير المستدام، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية داخل كل شركة. وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد "ERP"، الذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.

غرفة القاهرة تناقش المقترحات حول قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية

عقدت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم هذا القطاع ورؤية المرحلة القادمة.

جاء ذلك بحضور محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أكّد دعم الغرفة لجميع الأنشطة، مُطالبًا اللجنة برفع مذكرة رسمية لرئيس الغرفة بمطالب ومُقترحات هذا القطاع لمناقشتها، من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية 2030.

وقال نور درويش، رئيس اللجنة، إن قطاع السيارات يُمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وإن هذا الاجتماع هدفه الرئيسي مناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تُحقق استقرار وتنمية قطاع السيارات من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع.

القرار يحتاج لدراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية



وقال "درويش" إن من الموضوعات المهمة جدًا على مائدة اللجنة، والتي تتعلق بقطاع السيارات، هو "نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية"، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية، ولذلك فإن هذا الاجتماع عُقد لمناقشة المقترحات المبدئية، ثم سيكون هناك اجتماع آخر لوضع التصور النهائي لهذه المقترحات تمهيدًا لرفعها إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمخاطبة الجهات المعنية.

مستثمرو العاشر يناقشون تحديات المصانع مع قيادات مصلحة الضرائب

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تتعرض لها الصناعة المصرية مع مصلحة الضرائب وذلك بحضور محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية.

وترأس الاجتماع حسن الفندى - مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وحضور كل من الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون اللجان والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالإضافة إلى مسئولو وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب وبحضور عدد (٧٥) من المستثمرين ومندوبي الشركات اعضاء الجمعية.

وأكد حسن الفندى - رئيس لجنة الضرائب أن مصلحة ملف الضرائب يعتبر من أهم الملفات التي تهم المستثمرين، مؤكدًا اتجاه مصلحة الضرائب المصرية وجديتها في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

ضرورة تسهيل الاجراءات الضريبية

وخلال الإجتماع تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي تمثلت ضرورة تسهيل الإجراءات الضريبية وإقرار حوافز للشركات الملزمة وربط الجهات الحكومية ببعضها للتيسير على المتعاملين خاصة فى ظل هذا المناخ المميز للمجتمع الضريبي، بالإضافة إلى مشكلة الفواتير الوهمية وأثرها السلبي على المجتمع الضريبي والتي تسبب مشاكل كثيرة للممولين حيث يتم الشراء من شركة مسجلة ولها رقم ضريبي وبعد ذلك تفاجئ الشركة بأنه فواتير وهمية ولا يعترف بقيمته.

انخفاض الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الخميس

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، الذرة برازيلي نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11700 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 730 جنيها، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13814 جنيها، بانخفاض 471 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19400 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20400 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 20400 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الخميس، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 103 جنيهات و107 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها أمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 105 إلى 109 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 105 إلى 110 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 107 إلى 112 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

المشاط: ندعو الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، ضمن فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، بمشاركة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي ٦٠ شركة قطاع خاص من البلدين.

الشراكة الممتدة بين مصر وبلغاريا

وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن حدث اليوم يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الممتدة بين مصر وبلغاريا، وهي شراكة تواصل التطور والاتساع عبر العديد من القطاعات الحيوية، ووجهت التحية لبيتر ديلوف، الذي تعكس مشاركته قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

وقالت «المشاط»، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تطور على مدار السنوات الماضية ليصبح شراكة ديناميكية تتسم بالنمو والتوسع، موضحة أن التعاون الاستثماري شهد تعزيزًا مستمرًا، وأن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يُمثل دافعًا لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

هيئة الاستثمار تطلق برنامج "الحصة العادلة" لتعزيز سلاسل التوريد المستدامة وتمكين المرأة

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية للاحتفال الخاص بإطلاق برنامج FairShare في القاهرة يوم 3 ديسمبر 2025، والذي تُنظّمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو UNIDO)، وبالشراكة مع حكومة كندا وعدد من المؤسسات الحكومية المصرية.

التزام الدولة بتطوير سلاسل توريد مستدامة

وأكدت الدكتورة داليا في كلمتها الافتتاحية أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث يعكس التزام الدولة بتطوير سلاسل توريد مستدامة وأكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في تعزيز الإنتاجية وتحديث هيكل الاقتصاد الوطني.

الثقة في الدولة المصرية وقدرتها على قيادة تحوّل حقيقي نحو سلاسل توريد أكثر استدامة

وشدّدت على أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس الثقة في الدولة المصرية وقدرتها على قيادة تحوّل حقيقي نحو سلاسل توريد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، وتعزيز مشاركة المرأة كعنصر رئيسي في رفع الإنتاجية وتطوير هيكل الاقتصاد.

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

كشف المجلس العالمي للذهب عن توقعات جديدة حول أسعار الذهب في 2026، تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% تأثرا بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

ارتفعت أسعار الذهب المحلية فى مصر، بصورة ملحوظة خلال آخر أسبوعين بقيمة 180 جنيه فى الجرام الواحد.

فى سياق متصل رفعت بعض المؤسسات العالمية من توقعاتها للمعدن الأصفر في العام الجديد 2026.

توقعات أسعار الذهب عام 2026

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة بدلًا من 4000 دولار، لافتا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك الآن نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، مع كون الحد الأعلى أعلى بنحو 14% من السعر الحالي لعقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر 2026 في بورصة كومكس.

توقعات أسعار الذهب تصل إلى 5000 دولار

يُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

جهاز حماية المنافسة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره بأرمينيا

وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، مذكرة تفاهم مشتركة مع جيجام جيفورجيان رئيس مجلس إدارة مفوضية حماية المنافسة بجمهورية أرمينيا، في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسته، بمدينة باريس في فرنسا.

فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الدكتور ممتاز في فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسات المنافسة.

وأكد الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة، ويضعها بوصفها ركيزةً أساسية في إستراتيجية الجهاز، لما لذلك من أهمية في التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ويعزز كفاءة الأسواق، ويدعم البيئة الاستثمارية، فضلا عن تعزيز مكانة الدولة المصرية كدولة رائدة في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والقاري.

جيميناي بالمقدمة، قائمة الأكثر بحثًا على Google في مصر عام 2025

كشفت Google اليوم قائمة بأكثر اللحظات والشخصيات والمواضيع رواجًا لعام 2025 في مصر ومختلف الدول العربية قد تميز عام 2025 بزيادة هائلة في الوعي بأدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي، وشغف مستمر بالرياضة، وتفاعل عميق مع المنصات التعليمية والأعمال الدرامية المحلية.

المواضيع الأكثر رواجًا

وفي طليعة هذه الموجة التقنية، تصدر Google Gemini قوائم التقنيّات في كل مكان، مما يظهر اهتمامًا كبيرًا بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من النماذج العامة ووصولًا إلى الأدوات الإبداعية المتخصصة مثل Nano Banana لتحرير الصور وVeo لإنشاء مقاطع الفيديو من النصوص.

وتظل كرة القدم هي الملك المتوج لعمليات البحث فى مصر، حيث أشعلت بطولة كأس العالم للأندية ومباريات النادي الأهلي (تحديدًا ضد خصوم مثل بالميراس وأورلاندو بايرتس) حماس الجماهير. على صعيد الأخبار، كان الاستقرار الإقليمي وتحديدًا الصراع الإيراني الإسرائيلي والمؤشرات الاقتصادية المحلية مثل سعر الذهب في مقدمة الاهتمامات.

وزير الاستثمار يشارك في فعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية

بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة "الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو".

كما شارك فى الفعاليات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.

قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال.

وأضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.



