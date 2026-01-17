السبت 17 يناير 2026
اقتصاد

669.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

البورصة
البورصة
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي نحو 669.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.430 مليون ورقة منفذة على 679 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 514.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.360 مليون ورقة منفذة على 608 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 5.24 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ اذون نحو 94.76 % خلال الأسبوع.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس الماضي 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات  الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30"  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

 

