أسعار ومواصفات سيارات فورثينج T5 EVO المجمعة محليًا

استقبل السوق المحلي لأول مرة سيارات Forthing الصينية، المجمعة محليًا، وذلك في إطار دعم خطة الحكومة المصرية في دعم منظومة توطين صناعة السيارات، كما يخلق روحا جديدة في التنافس بداية من العام الجديد 2026، وتبدأ أسعارها من مليون و70 ألف جنيه بالسوق المصرية.

وحصلت سيارات فورثينج T5 EVO المجمعة محليًا، علي نظام الدفع والمحرك 1.5 لتر تيربو A495TD، وقوة المحرك 197 حصان، وعزم الدوران 285 نيوتن متر، بجانب ناقل الحركة 7 سرعات DCT (ناقل حركة مزدوج القابض) من شركة Magna، وسعة خزان الوقود 55 لتر، واستهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم (معدل اقتصادي جيد)



وبلغت الأبعاد الخارجية لسيارة نحو الطول 4,565 ملم، والعرض 1,860 ملم، كما وصل الارتفاع 1,690 ملم، وقاعدة العجلات 2715 ملم

مواصفات وتجهيزات فورثينج T5 EVO

وحصلت السيارة علي دخول بدون مفتاح (Keyless Entry)، بجانب باب خلفي كهربائي (يُفتح تلقائيًا)، وكاميرا خلفية 540° مع مجسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن، وفتحة سقف بانورامية (Panoramic Sunroof)، شاشتان للترفيه مقاس 10.25 بوصة، مقاعد كهربائية مع تدفئة

أنظمة الأمان والسلامة في السيارات

-نظام ADAS المتكامل (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة)

- توزيع فرامل إلكتروني (EBD)

- تحكم في النزول من المرتفعات (Hill Descent Control)

- برنامج ثبات إلكتروني (ESP)

-تثبيت تلقائي عند التوقف (Auto Hold)

-6 وسائد هوائية

-نقاط تثبيت لمقاعد الأطفال (ISOFIX)

-مثبت سرعة تكيفي (Adaptive Cruise Control).

