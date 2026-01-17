السبت 17 يناير 2026
تعليم الفيوم: غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات في امتحان العربي للشهادة الإعدادية

قال الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025، لم ترصد أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور في امتحان مادة  اللغة العربية، كما لم ترصد  أي مشكلات أو مخالفات تكون قد أثرت على سير الأمتحانات.

امتحانات اليوم الأول

وأدي اليوم السبت طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، امتحانات مادة اللغة العربية والخط العربي، اما طلاب الاعدادية المهنية فأدوا امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الطلاب المتقدمون لأداء الامتحانات

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 78343 طالب بالشهادة الإعدادية أمام 280 لجنة على مستوى المحافظة (الشهادة الإعدادية عام  275 لجنة وإجمالي عدد الطلاب 77684 - الشهادة الإعدادية المهنية، لجنتين، وإجمالي عدد الطلاب 244 طالب - والشهادة الإعدادية للتربية الخاصة  3 لجان، وعدد الطلاب 45 طالب - وعدد الطلاب المنازل 370 طالب وطالبة).

وجاءت مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان كالتالي: 

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الاسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة ابلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

هنقفل المادة، فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بالمنصورة بعد أداء امتحان العربي (فيديو وصور)

ارتياح وشكاوى وبكاء، انقسام حول مستوى امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الإعدادية بالشرقية (صور)

كما يتأكد المراقب الاول  من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

 

الجريدة الرسمية