وكيل التعليم بالبحيرة يتابع امتحانات منتصف العام بمدارس المحمودية

واصل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة جولاته الميدانية المكثفة اليوم  لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار حرصه على انتظام العملية الامتحانية وانضباطها وتنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

الالتزام بالتعليمات المنظمة

وأجرى وكيل تعليم البحيرة جولة  ميدانية مكثفة صباح اليوم شملت عددًا من اللجان الامتحانية بإدارة المحمودية التعليمية تضمنت الجولة  مدرسة الشهيد عبدالله عاشور للتعليم الأساسي ومدرسة محمد احمد ناصر الثانوية بنات ومدرسة المحمودية الاعدادية بنين، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، وسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للغش التقليدي

وخلال الجولة حرص يوسف الديب وكيل الوزارة على التأكد من التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام واستقرار منظومة الامتحانات داخل الإدارة التعليمية. حيث تابع لجان الامتحانات داخل المدارس، واطمأن على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وتطبيق الضوابط والتعليمات بدقة.

وأكد على أن مصلحة الطالب وسلامة العملية الامتحانية تأتيان على رأس أولويات المديرية، مشددًا على الالتزام الكامل بالتعليمات، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأي أجهزة داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية على اللجان والتأكد من وضوح الأسئلة وخلوها تمامًا من أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية والالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

الجريدة الرسمية