السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالفيوم: غرفة عمليات لرصد أي شكاوى والتعامل معها فور حدوثها

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو
18 حجم الخط

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وشملت الجولة لجنة مدرسة جمال عبد الناصر، ولجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب، ولجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، بدأت أعمالها منذ الساعة الخامسة فجرًا مع بدء تسليم أوراق البوكليت بمركز توزيع الأسئلة، لرصد أي تجاوزات أو شكاوى والتعامل معها فور حدوثها.

 

امتحانات اليوم الأول

وأدّى اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم،  طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية في اليوم الأول امتحانات مادة اللغة العربية والخط العربي، أمّا طلاب الإعدادية المهنية فأدّوا امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الطلاب المتقدمون لأداء الامتحانات

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 78343 طالبًا بالشهادة الإعدادية أمام 280 لجنة على مستوى المحافظة (الشهادة الإعدادية العامة  275 لجنة وإجمالي عدد الطلاب 77684 - الشهادة الإعدادية المهنية، لجنتان، وإجمالي عدد الطلاب 244 طالبًا - والشهادة الإعدادية للتربية الخاصة  3 لجان، وعدد الطلاب 45 طالبًا - وعدد الطلاب المنازل 370 طالب وطالبة). 

وجاءت مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان كالتالي: 

توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبي الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن تكون لديه خبرةٌ في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلاب.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الأول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة غرب الفيوم التعليمية الاعدادية بمحافظة الفيوم الإدارات التعليمية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الاعدادية المهنية الاعدادية العامة الشهادة الإعدادية العامة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم الشهادة الاعدادي إمتحانات الفصل الدراسي الاول لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

غرفة عمليات تعليم الدقهلية: لم نتلق شكاوى من امتحان العربي للشهادة الإعدادية

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن امتحان العربي: سهل وخالٍ من التعقيد (فيديو)

بدء امتحانات اللغة العربية بصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالجيزة غدًا

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

بعد تدخل رئيس الجامعة، ننشر جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية