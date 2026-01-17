السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتياح وشكاوى وبكاء، انقسام حول مستوى امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الإعدادية بالشرقية (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو
18 حجم الخط

امتحانات الشهادة الاعدادية، شهدت لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم، حالة من تباين ردود الفعل بين الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة الجبر والإحصاء ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

تعليم الشرقية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط

وأعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على الفهم والتطبيق لما تم شرحه داخل الفصول الدراسية، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا.

طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول،فيتو
طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول،فيتو

تركيز عالٍ وخطوات حسابية متعددة، ما

في المقابل، اشتكى طلاب آخرون من صعوبة بعض الأسئلة، خاصة أجزاء في الجبر، مؤكدين أنها احتاجت إلى تركيز عالٍ وخطوات حسابية متعددة، ما تسبب في شعورهم بالقلق داخل اللجان وعدم القدرة على مراجعة الإجابات بشكل كامل

فيما دخلت بعض الطالبات في حالات من الانهيار والبكاء الشديد عقب الامتحان، تأثرًا بصعوبة بعض الفقرات وعدم التوفيق في الإجابة عن بعض الأسئلة.

<span style=
طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول،فيتو

وعلى صعيد متصل، سادت حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التزام الملاحظين بتطبيق التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وعدم رصد أي معوقات أثرت على انتظام العملية الامتحانية.

طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول،فيتو
طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول،فيتو

طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية امتحانات المواد المضافة للمجموع حتى 22 يناير الجاري وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم، في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار أمتحانات الشهادة الأعدادية ,الصف الثالث الاعدادي اخبار تعليم الشرقية وزارة التربية والتعليم اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة العامة في واقعة اتهام عاطل بهتك عرض طفلة بالمعادي

غرفة عمليات تعليم الدقهلية: لم نتلق شكاوى من امتحان العربي للشهادة الإعدادية

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة السطو المسلح على مركز علاج طبيعي بالمرج

محافظ القاهرة في أول أيام امتحانات الإعدادية: نطمئن أولياء الأمور ولا داعي للقلق ( فيديو)

انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ الدقهلية يطمئن أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في المنصورة (صور)

ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية