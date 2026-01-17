ارتياح وشكاوى وبكاء، انقسام حول مستوى امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الإعدادية بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

امتحانات الشهادة الاعدادية، شهدت لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم، حالة من تباين ردود الفعل بين الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة الجبر والإحصاء ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط

وأعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على الفهم والتطبيق لما تم شرحه داخل الفصول الدراسية، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا.

تركيز عالٍ وخطوات حسابية متعددة، ما

في المقابل، اشتكى طلاب آخرون من صعوبة بعض الأسئلة، خاصة أجزاء في الجبر، مؤكدين أنها احتاجت إلى تركيز عالٍ وخطوات حسابية متعددة، ما تسبب في شعورهم بالقلق داخل اللجان وعدم القدرة على مراجعة الإجابات بشكل كامل

فيما دخلت بعض الطالبات في حالات من الانهيار والبكاء الشديد عقب الامتحان، تأثرًا بصعوبة بعض الفقرات وعدم التوفيق في الإجابة عن بعض الأسئلة.

وعلى صعيد متصل، سادت حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التزام الملاحظين بتطبيق التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وعدم رصد أي معوقات أثرت على انتظام العملية الامتحانية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية امتحانات المواد المضافة للمجموع حتى 22 يناير الجاري وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم، في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

