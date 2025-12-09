أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

18 حجم الخط

قرارات مهمة من جامعة عين شمس للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول



عُقدت اليوم الثلاثاء الجلسة الرابعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب، للعام الجامعى 2026/2025م برئاسة الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، في أول جلسة للمجلس برئاسته، وذلك بحضور أعضاء المجلس: عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس من الخارج، وإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.



من جانبه أعرب الدكتور رامي ماهر غالي عن سعادته بتولّيه منصبه الجديد، مؤكدًا أنه سيواصل جهود من سبقوه، انطلاقًا من النهج المؤسسي الذي يميز جامعة عين شمس.

وقدم الشكر للجنة الدائمة للمجلس، على الجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم منظومة التعليم والطلاب.

كما أحاط الدكتور رامى ماهر غالى المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحديث اللوائح الدراسية التي مرّ عليها خمس سنوات، مطالبًا الكليات بمراجعة لوائحها وتحديث ما تجاوز المدة المحددة، بما يتوافق مع الإطار المرجعي والمعايير الأكاديمية.



ودعا جميع الكليات إلى تنشيط الحركة الطلابية وتحفيز الأنشطة بجميع صورها، مؤكدًا أن الجامعة تعتبر النشاط الطلابي عنصرًا أساسيًا في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم.

وأوضح أنه سيتم تحديث شكل شهادة جامعة عين شمس بما يليق بإسم الجامعة ويتوافق مع الشهادات الثبوتيه، ( شهادات التخرج المؤمنة - بيان الدرجات المؤمنة ) بما يسمح بظهور البيانات والدرجات بصورة واضحة ودقيقة.



وخلال الجلسة تمت المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة فى 2025/11/11م، والمصادقة على محضر اللجنة الدائمة للمجلس بجلستها المنعقدة فى 2025/12/3م ، كما تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

حيث استعرض المجلس إجراءات الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2026/2025م.

وشدد الدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على سرعة إعداد وإرسال جداول الامتحانات وإعلانها قبل الاختبارات بوقت مناسب ورقيًا والكترونيًا بالتنسيق مع مركز تطوير إدارة استراتيجيات التعليم وإرسالها إلى ادارة الجامعة فى ضوء الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2026/2025م الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/31م، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين المُدرجة بالخريطة الزمنية عند إعداد جداول الفصل الدراسى الأول.

كما أكد على ضرورة توجيه مسئولى بنوك الأسئلة بوضع نسبة الأسئلة المقررة مع مراعاة نسبة الزيادة فى أعداد المقررات المدرجة ببنوك الأسئلة بالتنسيق مع مركز تطوير إدارة استراتيجيات التعليم وذلك لتحسين جودة الامتحانات.

وشدد نائب رئيس الجامعة علي ضرورة مراعاة طبيعة الورقة الامتحانية فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 2025/2/22م بشأن تحديد الفئات المستفيدة من الورقة الاختبارية الموضوعية بناءً على أسس علمية تتناسب مع خصائص كل منهم، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوى الإعاقة ومركز تطوير ادارة استراتيجيات التعليم، والتنسيق مع إدارة القياس والتقويم بشأن بيانات تحليل الامتحانات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع ضرورة وضع نماذج للإجابة والإلتزام بها في التصحيح في حالة الامتحان المقالي.

وأوصى بتقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، بما يضمن توفير كافة سُبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة.

كما أكد على ضرورة الإنتهاء من إعداد قوائم أرقام الجلوس ومراجعة بيانات الطلاب المدرجة على منصة UMS وخاصة طلاب الفرق النهائية الجارى تخرجهم مراجعة دقيقة من قبل إدارة شئون الطلاب بكل كلية قبل رفعها على منظومة UMS تمهيدا لاستخراج الشهادات الثبوتية.

والإعلان عن جميع تعليمات الامتحانات مرفقة بجدول الامتحانات على الموقع الالكتروني الرسمي للكليات وأماكن تجمع الطلاب.



كما أكد الدكتور رامى ماهر غالى على تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وقواعد الانضباط خلال فترة أعمال الامتحانات وآليات الحد من أعمال الغش سواء الهاتف المحمول أو أى أداة أخرى.

وأوصى بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الكليات العملية والإنسانية لإعداد دليل مرجعي شامل للتعامل مع حالات الغش وكيفية مواجهتها أثناء الامتحانات، على أن يكون الدليل مُستندًا إلى القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب. كما وجّه بضرورة إحاطة الملاحظين بكافة تعليمات الامتحانات، والتأكيد على جودة الأداء خلال اللجان بما يخدم مصلحة الطلاب ويوفر بيئة امتحانية منضبطة.

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس (فيديو)



حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك مناطق على مستوى الجمهورية تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ يوم السبت الماضي، وذلك نتيجة المنخفض الجوي الذى تتعرض له البلاد فى طبقات الجو العليا.

وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية " dmc"، إن هناك بعض المناطق فى سيناء والغردقة وصلت فيها الأمطار، لحد السيول، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية القادمة من أوروبا مع وجود المنخفض الجوي فى طبقات الجو العليا ساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت إن درجة الحرارة العظمى فى القاهرة وصلت إلى 19 درجة، وهو أقل من الطبيعي، مشيرة إلى أن البرودة واضحة جدا فى فترات الصباح الباكر، وأن انخفاض درجة الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت أنه منذ بداية الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة فى الأرتفاع مرة أخرى، وتصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 21 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11

فريق كمال الأجسام القوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات خلال بطولة العالم بالسعودية

استمرارًا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها، حقق فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة الذى تشرف على تدريبه قيادة قوات الصاعقة عدد (5) ميدالية متنوعة خلال مشاركته ببطولة العالم لكمال الأجسام والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من (57) دولة.





حيث تحصل النقيب محمـد محمـد صالح على الميدالية الفضية وزن (90) كيلو فئة كمال الأجسام والميدالية الذهبية فئة (Classic Physique )، وحقق النقيب سعد فايق سعد الميدالية البرونزية وزن (85) كيلو فئة كمال الأجسام والميدالية الفضية فئة (Classic Physique )، وتوج الرقيب حمدى رفيق حمدى بالميدالية الفضية فئة (Muscular Physique )، وأشادت اللجنة الفنية المنظمة والحكام ورئيس الإتحاد الدولى لكمال الأجسام بالمستوى الراقى لفريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المصرية.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها الرياضيين بمناسبة حصولهم على تلك الميداليات التى تضاف إلى سجلات التفوق الرياضى لأبناء القوات المسلحة.

أخبار مصرحالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة التاسعة صباحا.



كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.



ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

زيارة مفاجئة تشعل أزمة داخل خالدة، وزير البترول يغادرغاضبًا لغياب رئيس الشركة ونوابه

في زيارة مفاجئة لـ شركة خالدة للبترول، أبدى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استياءه الشديد، بعد أن فوجئ بغياب رئيس الشركة ونوابه عن مكاتبهم صباح اليوم.



واعتاد الوزير القيام بزيارات ميدانية غير معلنة لشركات القطاع للوقوف على جاهزية الأعمال، خاصة في شركات الإنتاج، إلا أن هذه الزيارة كشفت عن غياب لافت للقيادات، حيث لم يجد الوزير سوى مدير عام الشؤون الإدارية ومدير عام العمليات.



وأكدت مصادر مطلعة أن وزير البترول غادر الشركة غاضبًا من عدم التزام القيادات بالتواجد في مكاتبهم، خاصة وأن شركة خالدة تواجه عدة مشاكل منذ تولي المهندس معتز عاطف رئاستها.. وتعد هذه الزيارة مؤشرًا على تصاعد الأزمات داخل الشركة، التي تواجه واحدة من أكبر أزماتها الرقابية خلال السنوات الأخيرة، بعد الكشف عن سلسلة من السرقات والتلاعبات التي تمس أصول الدولة في أحد أهم مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية.



وكشفت مصادر داخل الشركة عن سرقات ضخمة بموقع السلام، حيث تم اكتشاف اختفاء ثلاث بكرات من كابلات الـESD المصنوعة من النحاس الخالص، تُقدر قيمة الواحدة منها بـ 200 ألف دولار، بالإضافة إلى فقدان 40 دقّاق حفار تُستخدم في أعمال الحفر، وهي معدات تُقدر قيمتها الإجمالية بملايين الجنيهات.. وتشير هذه الكميات إلى وجود خلل جوهري في منظومة الأمن والمتابعة داخل الموقع، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن طريقة اكتشاف هذه السرقات كانت عبر نظام "الأوريكل" المستخدم لتتبع العهدة، حيث أظهر النظام أن الكابلات موجودة ضمن خطة التركيب، بينما لم تكن موجودة فعليًا في المخازن أو مركبة بعد، ما كشف عن فجوة خطيرة بين السجلات والواقع.



كما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط بعض أفراد الأمن في التلاعب بنظام "التايم شيت"، عبر إثبات حضور مقاولين وعمال على الورق دون تنفيذ أعمال فعلية، مما أدى إلى صرف مستحقات غير مستحقة وإهدار مالي إضافي.

في محاولة لاحتواء الأزمة، دفعت الشركة بلجنة من الشؤون القانونية مكثت أكثر من عشرين يومًا في موقع السلام لإجراء جرد شامل للأصول والمعدات ورصد نقاط الخلل.. وقد أحالت إدارة الشركة برئاسة المهندس معتز عاطف الملف بالكامل إلى النيابة للتحقيق، في ظل تضارب الاختصاصات وتزايد الشكوك حول وجود تواطؤ أو إهمال جسيم. وتشدد مصادر لـ "فيتو" بالشركة على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الإدارة العليا، بل تمتد إلى مدير أمن الشركة وأفراد الأمن بموقع السلام، بسبب غياب الجرد الدوري وعدم تطبيق ضوابط الحوكمة.

تمويلات تتجاوز 200 مليون يورو، 6 اتفاقيات جديدة بين مصر والبنك الأوروبي للتنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.



وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.





وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

وداعا للفكة، "النقل العام" تكشف تفاصيل منظومة الدفع الإلكتروني للتذكرة (فيديو)

شرح المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس هيئة النقل العام، تفاصيل منظومة الدفع الإلكتروني للتذكرة، قائلا: إنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج الحربي، لتحويل 1800 أتوبيس من نظام الدفع النقدي إلى التحصيل الإلكتروني.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، إن المنظومة سيتم تطبيقها على 3 مراحل الأولى على 300 أتوبيس وتم الانتهاء منها وسيتم تطبيقها خلال أيام.

وأضاف أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية على 1000 أتوبيس والثالثة على 500 أتوبيس، موضحا أن كل أتوبيس سيتم تركيب جهازين أولهما بجانب السائق، والآخر فى أخر الأتوبيس.



وأوضح: " الراكب سيقوم بشراء كارت ذكي به رصيد مالي، وعند استقلاله الأتوبيس سيقوم بوضع الكارت الذكي على الماكينة المجاورة للسائق، وعند النزول سيقوم بوضع الكارت مرة أخرى على الماكينة الثانية فى آخر الأتوبيس، وبذلك سيتم منع التعامل النقدي".

وتابع: " المنظومة الجديدة هدفها تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وزيادة إيرادات الهيئة، وأنه تم تفعيل 300 الأتوبيس وخلال شهر سيتم تطبيق المنظومة"، مؤكدا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على سياسة الأجرة الموحدة حيث يتم تقسيم الإجرة على حسب عدد المحطات.



وكان المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أصدر توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري، وتزامنا مع تطبيق الدفع الإلكتروني بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

تفاصيل انطلاق التصويت في الداخل بالـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أعضاء الهيئات القضائية تسلموا كافة أوراق العملية الانتخابية، مؤكدا حرصهم الكامل على المشاركة والإشراف على سير الانتخابات داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستكمال الاستحقاق الدستوري.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة



أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة



مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه



المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين



قسم بولاق الدكرور



قسم العمرانية



قسم الأهرام



قسم أكتوبر



مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط



مركز القوصية



مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن خدمة جديدة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بالقليوبية

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن توفير سيارات للشركة للخدمات المتنقلة، والتي يتوافر بها خدمات ( شحن - كارت بدل فاقد - سداد رسوم المعاينة - سداد قيمة المقايسات - سداد الفواتير).



وأوضحت الشركة أن السيارات متوفرة بالأماكن التى لا يتوافر بها مراكز شحن والتابعة لفروع القطاع بدءا من تمام الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة ٢ ظهرًا، وذلك تيسيرا علي المواطنين داخل نطاق قطاع كهرباء القليوبية.



جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين بعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر نوفمبر والتي يجري تحصيلها خلال شهر ديسمبر الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر

مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية

نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة على مستوى الجمهورية

المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير

محافظ شركات المحمول

تطبيق My Fawry على الهواتف المحمولة

ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

الوطنية للانتخابات تحث الناخبين على التصويت بالدوائر الـ 30 الملغاة غدا

وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة إلى الناخبين قبل انطلاق التصويت في الداخل غدا في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي، يحثهم على المشاركة والنزول للتصويت في الانتخابات.



وقال “بنداري” خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، نتطلع إلى أن يواصل المواطنون ما بدأوه من مشاركة ونزول إلى لجان الاقتراع، فهذه الانتخابات ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي في جوهرها أحد أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ استقرار الوطن عبر تحقيق التوازن الدستوري بين السلطات، وتجديد دماء المؤسسات التشريعية، وتصحيح مسار عملها.

وتابع: فالانتخاب حق أصيل للمواطن، يمارس من خلاله إرادته الحرة في اختيار ممثلي الأمة الذين يتولون التشريع وممارسة الرقابة وحماية مصالح الشعب، متحملين مسؤوليتهم الوطنية في التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

وجاءت الدوائر الثلاثين الملغاة في المحافظات بحكم قضائي على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

محافظ الجيزة يؤكد جاهزية اللجان لانطلاق انتخابات النواب في 7 دوائر غدا ا



أعلنت محافظة الجيزة عن جاهزية المراكز والمقار الانتخابية لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر التي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا والبالغ عددها 7 دوائر انتخابية، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية قد تم الانتهاء منها لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم مشيرًا أن المقار الانتخابية أصبحت مهيأة بالكامل لاستقبال الناخبين.



وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة لتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية لضمان انطلاقها دون معوقات.



وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية وتجهيز أماكن انتظار مخصصة للناخبين أمام المقار الانتخابية بما يضمن تيسير عملية التصويت كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية المختلفة لمتابعة جاهزية اللجان بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقرات للتأكد من توافر كافة التجهيزات المطلوبة، كما كثفت أجهزة المحافظة أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان الانتخابية لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال إدلاء أصواتهم.





وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز التي ستُجرى بها الانتخابات، وكذلك لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بضرورة توفير الدعم الكامل للعناصر المشاركة من القضاة وأفراد التأمين، إلى جانب توفير سبل الراحة للناخبين لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.



وتجري العملية الانتخابية بمحافظة الجيزة في سبع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الأولى بقسم الجيزة وتضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين والتي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، والدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية.





كما تشمل العملية الانتخابية الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر.

