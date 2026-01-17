السبت 17 يناير 2026
أكثر من 78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحانات عربي ودين وخط

يتوجه اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية في اليوم الأول امتحانات مادة اللغة العربية والخط العربي، أما طلاب الإعدادية المهنية فيؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

 

الطلاب المتقدمون للامتحانات

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 78343 طالب بالشهادة الإعدادية أمام 280 لجنة على مستوى المحافظة (الشهادة الإعدادية عام  275 لجنة وإجمالي عدد الطلاب 77684 - الشهادة الإعدادية المهنية، لجنتين، وإجمالي عدد الطلاب 244 طالبًا - والشهادة الإعدادية للتربية الخاصة 3 لجان، وعدد الطلاب 45 طالبًا - وعدد الطلاب المنازل 370 طالبًا وطالبة).

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

 

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

 

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

تعليقا على تخرج الدفعة 194، التعليم العالي: قصر العيني يوثق عالمية التعليم الطبي المصري

رسائل قوية من السيسي لـ كبير مستشاري ترامب والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزير التعليم الياباني

ويتأكد المراقب الأول من وجود السجلات والمحاضر كافة، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورًا.

