هنقفل المادة، فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بالمنصورة بعد أداء امتحان العربي (فيديو وصور)

خروج طلاب الإعدادية
خروج طلاب الإعدادية بالدقهلية
أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “هنقفل المادة.. طلاب الشهادة الإعدادية بالمنصورة بعد أداء امتحان اللغة العربية”.

وأكد الطلاب سهولة الامتحان وأن الوقت كافيا، فيما قال آخرون إن النحو هو الأصعب والاختبارات متشابهة.

وتواصل مديرية التربية التعليم بالدقهلية اليوم السبت أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية في اليوم الثاني للامتحانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

لجان الشهادة الإعدادية بالدقهلية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة

وأدى الطلاب امتحاناتهم في مادة اللغة العربية، وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

130 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالدقهلية 

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات، هذا العام بلغ 130 ألف طالب وطالبة موزعين على 599 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى ٢٣٨٧ طالبا وطالبة من طلاب الإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم داخل ١٧ لجنة.


دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة. 

