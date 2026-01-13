الثلاثاء 13 يناير 2026
مدير التعليم بالإسكندرية: لا شكاوي من الامتحانات ويوجد غرفة عمليات بكل إدارة

مدير تعليم الإسكندرية،
مدير تعليم الإسكندرية، فيتو
 تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل للمرحلتين ( الابتدائية والإعدادية) والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من  المحافظ، وكذلك لامتحانات النقل للتعليم العام والفني.

 

جولة تفقدية للجان الامتحانات 

 وقام الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية بمتابعة سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة وبدأ جولته التفقدية بمدرسة قايتباي الإعدادية بنون بإدارة الجمرك ومدرسة رأس التين الثانوية بنات بذات الإدارة بحضور روحية أبو غالي مديرعام الإدارة..

انتظام الامتحانات 

وأشاد مدير المديرية بانتظام العملية الامتحانية والتزام الطلاب وتوفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، مشددا على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

وأوضح مدير المديرية أن طلاب الصف الثالث الابتدائي أدوا امتحان مادة الرياضيات في ختام جدول الصف الثالث، فيما أدى طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة الإنجليزية،  ويؤدي طلاب الصفين الخامس والسادس مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية على الترتيب، وفيما يخص الصفين الأول والثاني الإعدادي أدى الطلاب امتحان مادتي العلوم والرياضيات على الترتيب، في حين أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحاناتهم إلكترونيا على أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) في المدارس التي تعمل بها المنظومة الإلكترونية وورقيا بالمدارس الأخرى.

كما وجَّه أبوزيد مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

غرفة عمليات بكل إدارة 

وأشاد( أبوزيد) بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

