سياسة

مستقبل وطن تعليقا على خطاب ترامب للرئيس: مصر تتمتع بثقل دولي

الرئيس السيسي وترامب
الرئيس السيسي وترامب
تابع حزب مستقبل وطن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنه من إشادة بالدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة الدولية لمصر ورغبة واضحة في تعزيز التعاون الاستراتيجي معها. 

دور مصر في دعم وقف إطلاق النار بغزة

وأكد مستقبل وطن، أن هذا التقدير يعكس الثقل الدولي الذي تتمتع به مصر ويبرز ثقل قيادتها السياسية على الساحة الإقليمية والدولية.

مصر تمثل حجر الزاوية في الشرق الأوسط 

وأشار الحزب، إلى الدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا الإقليمية يمثل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار بالشرق الأوسط، ويعكس قدرتها على إدارة أعقد الملفات بروح الدولة المسؤولة التي تضع حماية الشعوب ومنع الصراعات في صدارة أولوياتها.

 

الجهود المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تجسد نموذجا فريدًا للدبلوماسية الحكيمة

 

وأكد حزب مستقبل وطن، أن الجهود المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تجسد نموذجا فريدًا للدبلوماسية الحكيمة التي تمزج بين الثبات على المبادئ والقدرة على التواصل مع جميع الأطراف، بما يحفظ أرواح المدنيين ويحول دون اتساع دائرة العنف. وهو دور يعكس ريادة مصر التاريخية باعتبارها صوت العقل في منطقة تعاني من اضطرابات متواصلة.

تحرك مصر في ملف سد النهضة 

وأشار مستقبل وطن، إلى أن التحركات المصرية في ملف مياه النيل تنطلق من رؤية استراتيجية عميقة تدافع عن حق أصيل في الحياة والتنمية، مع الإصرار في الوقت ذاته على الحلول السلمية والتوافقية، وتتمسك الدولة المصرية بمبدأ راسخ مفاده أن الموارد المشتركة لا يجوز أن تكون أداة للهيمنة أو الإضرار بالآخرين، وأن الأمن المائي لمصر يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمنها القومي.

وأكد الحزب، أن ما تحظى به القيادة المصرية من تقدير دولي متزايد هو ثمرة مباشرة لحكمة الرئيس السيسي، وصلابة موقفه، وقدرته على الجمع بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الشراكات الدولية من أجل صناعة السلام.

وجدد مستقبل وطن دعمه الكامل لتحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة التوازن في المنطقة، وحائط الصد الأول في مواجهة الفوضى، وصاحبة الدور المحوري في رسم مستقبل أكثر أمنا واستقرارًا للوطن ولشعوب الشرق الأوسط وأفريقيا.

