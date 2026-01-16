بالأسماء، 38 مرشحًا يتنافسون على مقاعد نقابة المحامين الفرعية ببني سويف

18 حجم الخط

يتنافس 38 مرشحًا على مقاعد نقابة المحامين الفرعية بـ محافظة بنى سويف، فى الانتخابات التي تُجرى، غدًا السبت، ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تشمل 18 محافظة.

المرشحون بانتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف

وكانت النقابة المحامين المصرية قد أعلنت كشوف المرشحين لمقاعد نقابة المحامين ببني سويف، حيث أشارت الكشوف إلى تنافس 5 مرشحين على مقعد النقيب، هم: طارق عبد العظيم «النقيب الحالي» ونبيل ثروت حميدة «النقيب السابق» وعرابي فاروق عرابي، وعلى محمود سالم، ومصطفى عمر عبد الباقي.

وفيما يخص مقعد الشباب بنقابة المحامين ببني سويف، فقد ترشح له 8 محامين وهم أحمد سيد رجب، أحمد سيد عبد الله، أحمد عبد الله محمد، الحسن محمد نور الدين، بلال سيد جابر، محمد حسن زكي، محمد خليفة عيد، مصطفى إسماعيل تمام.

وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، ترشح «أحمد محمد التهامي، جمال ربيع عبد الوهاب، وشادي عبد الله محمد»، وعلى مقعد محكمة ببا ترشح «بكرى الياس، حسن محمد حسن، زين العابدين كمال، ومحمد فاروق محمد»، وعلى مقعد محكمة ناصر ترشح «أحمد حسن سميح، أسامة مهدي عبده، وعبد المنعم عبد الوارث علي».

وعلى مقعد محكمة الواسطى، ترشح «أيمن أحمد نعمان، محمد أحمد محمود، ومحمد كمال عويس»، أما على مقعد محكمة مركز بني سويف، فترشح «أحمد شعبان محمد، وعمرو بدر عبد الحميد» وعلى مقعد محكمة الفشن، ترشح «أيمن إبراهيم عبد الرازق، عبد القادر علي القاسي، محمد طاهر عبد العزيز، ومحمود فتحي رمضان».

أما مقعد محكمة اهناسيا ترشح «إبراهيم شراقي عبد السلام، أنور عبد الفتاح أمين، حسام شريف الشافعي، وعبد الله أحمد علي»، وعلى مقعد محكمة سمسطا، ترشح «أحمد محمد مكين، ومحمد مظهر حسن».

نقابة المحامين توضح إجراءات انتخابات النقابات الفرعية

من جانبها أصدرت بيان نقابة المحامين المصرية، بيانًا إيضاحيًا بشأن إجراءات انتخابات النقابات الفرعية، أكدت فيه حرصها الكامل على إجراء العملية الانتخابية بجميع مراحلها في إطار من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأوضحت النقابة أن هذا الحرص، ولاسيما فيما يتعلق بعمليتي الاقتراع وفرز الأصوات اللتين تقرر إجراؤهما تحت إشراف قضائي كامل، دفع اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إلى إلزام ممثل الهيئة القضائية المشرفة على كل لجنة فرعية بتحرير محضر الفرز عقب الانتهاء منه، وتسليم صورة من نتيجة الصندوق إلى الممثل القانوني لكل مرشح حاضر.

وأضاف بيان نقابة المحامين، أن رئيس اللجنة الفرعية يتولى كذلك تسليم صور من نتائج اللجان الفرعية إلى الممثلين القانونيين للمرشحين، بما يحقق العلانية والاطمئنان التام إلى سلامة الإجراءات، مشيرًا إلى أن إعلان القرار النهائي بفوز المرشحين يعد اختصاصًا أصيلًا لمجلس النقابة، وفقًا لقانون المحاماة واللائحة الداخلية، وذلك في ضوء النتائج المجمعة الواردة من اللجان الفرعية، باعتبار النقابة العامة الجهة المختصة قانونًا بإجراءات العملية الانتخابية وإعلان نتائجها الرسمية.

وأكدت النقابة أن هذا التنظيم يأتي صونًا لأموال النقابات الفرعية وحماية لها من أي تلاعب أو تصرف غير منضبط، وضمانًا لصحة وسلامة إجراءات تسليم وتسلم النقابات الفرعية ماليًا وإداريًا ودفتريًا من المجالس المنتهية ولايتها إلى المجالس الجديدة، وفق ضوابط دقيقة ومحددة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تثبت المراكز القانونية وترتب المسؤوليات بشكل قاطع بين المجلس السابق والمجلس اللاحق، بما يحمل كل طرف مسؤولية أعماله خلال ولايته، ويحافظ على أموال النقابات، ويكفل المشروعية القانونية الكاملة، ويحول دون نشوب أي منازعات مستقبلية، ويضمن استقرار الأوضاع النقابية وانتظام العمل بها.

