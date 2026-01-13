ضبط مكرونة مدعمة في حملة تفتيشية لمكافحة السوق السوداء ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن قيام حملة تفتيشية مكثفة من إدارة تموين ببا، وذلك بناءً على تعليمات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، وبإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية.

ضبط 340 عبوة مكرونة مُدعمة ببني سويف

وأكدت مديرية التموين ببني سويف، في بيان لها، أن الحملات أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تتنوع بين تجميع سلع تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء وعدم الالتزام بالضوابط التموينية المقررة، حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد 17 لفة مكرونة تموينية مدعمة بداخل أحد المخازن، والتي تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، وقد بلغ إجمالي الكمية المضبوطة 340 كيس مكرونة بوزن 350 جرامًا لكل كيس، وتم التحفظ على هذه الكميات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بخصوصها من النيابة العامة.

وأضاف بيان مديرية تموين بني سويف، أنه قد تمكنت حملة أخرى من تحرير 6 محاضر إثبات حالة ضد بقالين تموين ومشروع جمعيتي، وذلك بسبب عدم التزامهم بمزاولة النشاط خلال المواعيد الرسمية المقررة، هذا إضافة إلى 7 محاضر إثبات حالة ضد بقالين تموين آخرين لعدم قيامهم بوضع قائمة بأسعار السلع داخل محلاتهم، وهو ما يعد مخالفة للقوانين التموينية السارية.

حملة تفتيشية لمكافحة السوق السوداء ببني سويف

تأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية التموين في بني سويف، المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة المخالفات التموينية، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقًا للأنظمة المعمول بها، مؤكدة على ضرورة التزام جميع المحال التجارية والبقالين بكافة القوانين واللوائح التموينية، من أجل الحفاظ على مصلحة المواطن وحمايته من الاستغلال وجشع بعض التجار.

وأوضحت المديرية أنها ستواصل تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري للحد من المخالفات وضمان توفير السلع التموينية المدعمة للمواطنين بأسعار مناسبة.

