نقابة المحامين تعلن عن ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية لنقابات المرحلة الأولى

أصدر مجلس نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية للنقابات الفرعية بالمرحلة الأولى، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية وحسن سير الانتخابات.

كما أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لمجلس النقابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إجراء الانتخابات في ظل الحياد والشفافية والنزاهة، ومحاولة تذليل كافة المشكلات والعقبات.

وقرر مجلس النقابة بعد التشاور مع اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الأولى، والمقرر لها يوم السبت ١٧ يناير الجاري

أولًا: التصويت

1- إجراء العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين بالمحاكم المختلفة، وبعض مقرات أندية المحامين، وأفنية بعض المحاكم، حسب الجداول المعدة لذلك، وفقًا لكل نقابة فرعية.

2- تبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، أو حتى انتهاء التصويت لآخر ناخب.

3- يتم تسجيل أسماء الناخبين ممن لهم حق التصويت في اللجان الفرعية، على أن يوقع الناخب في الكشوف المخصصة لذلك بعد التأكد من شخصيته بالمستندات الرسمية الآتية:

– كارنيه عضوية النقابة العامة للمحامين ساري، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي السارية، أو جواز سفر مميكن ساري، أو رخصة قيادة سارية، أو رخصة سلاح.

4- يُمنع منعًا باتًا إجراء الدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

5- يُمنع منعًا باتًا تواجد المحامين المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

6- يُمنع منعًا باتًا استخدام المال الانتخابي أو ما شابهه أثناء إجراء العملية الانتخابية، وفي حالة رصد ذلك قد يترتب عليه اتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

7- يُسمح فقط لعدد (2) من وكلاء السادة المرشحين بالتواجد داخل اللجنة أثناء عملية الاقتراع، وفي حالة زيادة عدد الوكلاء عن اثنين يتم اختيارهم بالقرعة العلنية تحت إشراف السيد المستشار رئيس اللجنة، ويترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

8- يُسمح لكافة وكلاء المرشحين بحضور إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فقط.

9- لا يُسمح بأي حال من الأحوال بتواجد أي من المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم داخل اللجان العامة للنقابات الفرعية أو بالقرب منها، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

10- تُجرى العملية الانتخابية في كل نقابة فرعية تحت إشراف أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بالتنسيق مع اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات.

ثانيًا: التوكيلات والتفويضات

اعتبارًا من يوم الثلاثاء تقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتسليم التوكيلات الخاصة بالمرشحين، على أن تكون بإحدى الطرق الآتية:

1- توكيل رسمي من الزميل المرشح إلى أحد الزملاء لاستلام التوكيلات الخاصة به.

2- تفويض رسمي من المرشح إلى أحد المحامين لاستلام التوكيلات الخاصة به، ممهورًا بخاتمه الشخصي.



3- أن يشمل التوكيل أو التفويض اسم المحامي المفوض، ورقم القيد، والرقم القومي، والدائرة المرشح عليها، كما يشمل بيانات الزميل المفوض له، متضمنة اسمه، ورقمه القومي، ودرجة قيده، مع تحديد أسماء المحامين لمراد توكيلهم، متضمنة الاسم والرقم القومي ورقم القيد واسم الجزئية التابع لها، على أن يصدر التوكيل لكل اسم على حدة.

ثالثًا: طريقة التصويت واختيار المرشحين لانتخابات النقابات الفرعية

1- يتم اختيار اسم نقيب واحد فقط من ورقة الاقتراع الخاصة بالنقباء.



2- يتم اختيار اسم عضو شباب واحد فقط من ورقة الاقتراع الخاصة بأعضاء الشباب.



3- يتم اختيار عدد سبعة أعضاء على الأقل من المرشحين على مقاعد الأعضاء بكل نقابة فرعية يقل عدد جزئياتها أو يساوي سبع جزئيات، ويتم اختيار أسماء المرشحين دون التقيد بجزئية معينة. وفي حالة زيادة عدد الجزئيات عن سبع، تطبق ذات التعليمات بحسب عدد الأعضاء، مع مراعاة تمثيل الجزئيات أثناء عملية الفرز.



4- في حالة فوز أحد المرشحين من الأعضاء بالتزكية، يتم طباعة ورقة الاقتراع موضحًا بها الجزئية التي فاز فيها المرشح بالتزكية، وعلى الناخبين اختيار عدد الأعضاء مخصومًا منه هذه الجزئية.



5- في حالة فوز النقيب أو عضو الشباب بالتزكية، لا تطبع أوراق الاقتراع الخاصة بهم، ويُطبع فقط ورقة الأعضاء.

التصويت على الميزانيات الخاصة بالنقابات الفرعية

يتم التصويت على الميزانيات في ورقة اقتراع مستقلة، بوضع علامة (✓) أمام الاختيار المراد: موافق – غير موافق.

رابعًا: طريقة الفرز وإعلان النتائج

1- تتم كافة إجراءات الفرز داخل مقرات اللجان الفرعية في وجود المرشحين أو وكلائهم.



2- تُرسل نتائج الفرز مع الأحراز إلى اللجنة القضائية العامة داخل كل نقابة فرعية لتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

3- تُرسل كافة النتائج والأوراق والأحراز الخاصة بالعملية الانتخابية بالنقابات الفرعية إلى اللجنة القضائية العليا المنعقدة بمقر النقابة العامة للمحامين، بعد انتهاء العمل باللجان العامة.



4- يقوم مجلس النقابة العامة بإعلان كافة نتائج ما أسفرت عنه الانتخابات بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.



5- لا يُعتد بأي إعلان للنتائج إلا من خلال الإعلان الصادر عن مجلس النقابة العامة.



6- لا يُسمح لأي من المرشحين الفائزين بتسلم مهام المنصب الفائز به إلا بعد إعلان النتيجة رسميًا من قبل النقابة العامة للمحامين، وبعد إتمام إجراءات التسليم والتسلم بالنقابة الفرعية.

وأكد النقابة العامة للمحامين، أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، متمنية من المرشحين أن يجعلوا العملية الانتخابية فرصة لتبارى الأفكار وعرض الرؤى، بما يخدم مصلحة نقابة المحامين ويرفع شأنها بين سائر النقابات المهنية.

كما ناشدت النقابة الناخبين التعبير عن إرادتهم المستقلة في اختياراتهم، فما تزرعونه اليوم تحصدونه غدًا، فالانتخابات ساعة، والزمالة باقية إلى قيام الساعة.

