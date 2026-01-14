الأربعاء 14 يناير 2026
تحصين 35 كلبا بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة ضد مرض السعار

أعلنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة بني سويف عن تحصين 35 كلب شارع بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ضد السعار، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل الآمن مع ظاهرة الكلاب الحرة، وبما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، وفي ضوء تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف وتوجيهات الدكتور حامد الأُقنُص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن الحملة نُفذت، اليوم الأربعاء، بقيادة الدكتور أحمد الجبالي مدير مديرية طب بيطري بني سويف، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص، من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الحد من انتشار مرض السعار، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان.

وأوضح القائمون على الحملة أن أعمال التحصين تمت بالمجان باستخدام لقاح السعار المعتمد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والبيطرية اللازمة أثناء التعامل مع الكلاب، بما يضمن سلامة الفرق المشاركة والمواطنين على حد سواء، مشيرين إلى أن منطقة الحي الأول بشرق النيل تم اختيارها ضمن المناطق ذات الكثافة الملحوظة للكلاب الحرة.

التحصين لحماية الإنسان والحيوان

وأضافت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي سيتم تنفيذها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض المشتركة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ودوره في حماية الإنسان والحيوان، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

