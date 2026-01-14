تحصين 35 كلبا بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة ضد مرض السعار

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة بني سويف عن تحصين 35 كلب شارع بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ضد السعار، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل الآمن مع ظاهرة الكلاب الحرة، وبما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تحصين 35 كلب شارع ببني سويف الجديدة

تحصين 35 كلب شارع ببني سويف الجديدة

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، وفي ضوء تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف وتوجيهات الدكتور حامد الأُقنُص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

حملة لمديرية الطب البيطري ببني سويف

وأكدت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن الحملة نُفذت، اليوم الأربعاء، بقيادة الدكتور أحمد الجبالي مدير مديرية طب بيطري بني سويف، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص، من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الحد من انتشار مرض السعار، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان.

تحصين 35 كلب شارع ببني سويف الجديدة

وأوضح القائمون على الحملة أن أعمال التحصين تمت بالمجان باستخدام لقاح السعار المعتمد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والبيطرية اللازمة أثناء التعامل مع الكلاب، بما يضمن سلامة الفرق المشاركة والمواطنين على حد سواء، مشيرين إلى أن منطقة الحي الأول بشرق النيل تم اختيارها ضمن المناطق ذات الكثافة الملحوظة للكلاب الحرة.

التحصين لحماية الإنسان والحيوان

وأضافت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي سيتم تنفيذها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض المشتركة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ودوره في حماية الإنسان والحيوان، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.