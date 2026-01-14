بحث طلبات سائقي أجرة لتبادل خطوط السير وتشغيل موقف الشرق في بني سويف

18 حجم الخط

بحث اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف بمحافظة بني سويف، الطلبات المقدمة من عدد من سائقي سيارات الأجرة، والتي تضمنت رغبتهم في تبادل خطوط السير داخل مراكز المحافظة، وتشغيل ميداني لبعض أوتوبيسات رحلات تابعة لإحدى الشركات، وكذا النظر في بعض الطلبات الخاصة بإعفاء سيارات الأجرة من مبالغ ورسوم مقررة، وأيضا النظر في تشغيل موقف جهاز المدينة شرق النيل وغيرها من الطلبات.

اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف ببني سويف

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وترأسه اللواء حازم عزت السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم العمل داخل المواقف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المروري داخل نطاق المحافظة.

شهد الاجتماع حضور العقيد وائل غريب مدير مشروع المواقف ببني سويف، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، ومنها الشؤون القانونية، والشؤون المالية والحسابات، وإدارة المتابعة، حيث تم استعراض الطلبات المقدمة من السائقين ومناقشتها من مختلف الجوانب القانونية والفنية والمالية.

تبادل خطوط سير سيارات الأجرة بمراكز بني سويف

وتناول الاجتماع دراسة عدد من المقترحات الخاصة بتبادل خطوط السير بين سيارات الأجرة داخل المراكز المختلفة، بما يحقق التوازن في توزيع الخطوط ويخدم أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب مناقشة تشغيل ميداني لبعض أتوبيسات الرحلات التابعة لإحدى الشركات، في إطار تنظيم حركة النقل ومنع العشوائية داخل المواقف.

كما ناقش المجلس عددًا من الطلبات المتعلقة بإعفاء بعض سيارات الأجرة من رسوم ومبالغ مقررة، وفقًا لضوابط محددة تراعي البعد الاجتماعي وفي الوقت ذاته تحافظ على موارد المشروع، إضافة إلى بحث سبل تشغيل موقف جهاز المدينة شرق النيل لتعظيم الاستفادة منه وتخفيف الضغط على المواقف الأخرى.

رفع كفاءة وتطوير مواقف السيارات ببني سويف

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مقترحات مقدمة من الوحدات المحلية لرفع كفاءة وتطوير بعض المواقف، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، خاصة خلال فترات الذروة، فضلًا عن بحث آليات دعم مشروع المواقف بعدد من العاملين لسد العجز في العمالة وتحسين الأداء العام.

وفي ختام الاجتماع، وجّه السكرتير العام بإجراء دراسة شاملة لكافة الطلبات والمقترحات المطروحة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة المرور والوحدات المحلية، لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء نتائج الدراسة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتحقيق الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.