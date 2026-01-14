بطاقة تشغيلية 6 أسِرّة، افتتاح قسم الإرواء بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، افتتاح قسم الإرواء بمستشفى الفشن المركزي، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما للأطفال، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

التعامل السريع والفعال مع الحالات المرضية الحرجة

ويأتي افتتاح قسم الإرواء في إطار خطة مديرية الصحة ببني سويف، لتعزيز قدرة المستشفيات الحكومية على التعامل السريع والفعال مع الحالات المرضية الحرجة والمتوسطة، خاصة بين الأطفال، من خلال توفير بدائل مؤقتة وآمنة لحين توافر أماكن إقامة كاملة داخل أقسام الأطفال، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وتقليل معدلات التحويل للمستشفيات الأخرى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن القسم بدأ بالفعل في استقبال الحالات المحولة من قسم الاستقبال العام، بطاقة تشغيلية تصل إلى 6 أسِرّة، وتم تجهيزه بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، من شبكات أكسجين ومولدات أكسجين، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية الأساسية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وآمنة للأطفال وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.

قسم الإرواء يخفف الضغط عن قسم الأطفال التقليدي

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن قسم الإرواء يمثل إضافة نوعية وخطوة استراتيجية مهمة داخل مستشفى الفشن المركزي، حيث يسهم في تخفيف الضغط عن قسم الأطفال التقليدي، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية في أسرع وقت ممكن، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة دقيقة وتدخلًا عاجلًا.

ووجّه وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير للدكتور هاني خيري، مدير مستشفى الفشن المركزي، ولكل من ساهم في تجهيز وإنشاء القسم، مثمنًا الدور البارز الذي قام به الدكتور محمد الفيومي، طبيب الجراحة بالمستشفى، وحسين عامر، مسئول الصيانة، إلى جانب فريق العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والعمال، لما بذلوه من جهد وتعاون مخلص أسهم في خروج القسم إلى النور.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف في دعم مستشفى الفشن المركزي بكافة الإمكانات المتاحة، والعمل الدائم على تطوير مختلف الأقسام الطبية، بما يحقق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ويخدم أبناء المحافظة على الوجه الأمثل.

