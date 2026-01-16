الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

بتكلفة 6.7 مليون جنيه، افتتاح مسجدي التقوى والروضة ببني سويف

إفتتاح مسجدي التقوى
إفتتاح مسجدي التقوى بقرية بياض العرب ببني سويف، فيتو
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لافتتاح مسجدين بمركزي بني سويف وببا بتكلفة إجمالية 6.7 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد، وذلك بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج.

افتتاح مسجدي التقوى بقرية بياض العرب ببني سويف

 

افتتاح مسجدي التقوى بقرية بياض العرب ببني سويف

 

افتتح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد "التقوى" في قرية بياض العرب شرق النيل، بعد إحلاله وتجديده، ويقع المسجد على مساحة 286 مترًا بتكلفة 3.7 مليون جنيه، تم تمويلها بشكل ذاتي، بحضور النائب يوسف شعبان الجميل عضو مجلس النواب، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف بني سويف، ويحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب، والشيخ رجب بكري مفتش منطقة بياض العرب.

 

إفتتاح مسجد الروضة بقرية بمدينة ببا ببني سويف

 

إفتتاح مسجد الروضة بقرية بمدينة ببا ببني سويف

 

كما افتتح العميد أحمد علاء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، مسجد "الروضة" بمدينة ببا، والذي تم إنشاؤه حديثًا على مساحة 260 مترًا بتكلفة 3 مليون جنيه، تم تمويلها أيضًا من جهود ذاتية، وقد تم إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد بحضور قيادات إدارة الأوقاف وأهالي مدينة ببا.

 

تأتي هذه الافتتاحات في إطار اهتمام محافظة بني سويف، بتطوير المساجد وتحقيق مزيد من الراحة والراحة للمواطنين، وذلك ضمن التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والجهات المحلية والمجتمع المدني.

 

محافظ بني سويف خلال إحتفالية الإسراء والمعراج
محافظ بني سويف خلال احتفالية الإسراء والمعراج

 

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الإسراء والمعراج

 

وفي سياق آخر، شهد محافظ بني سويف، أمس، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف إحياءً لذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أُقيم عقب صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وهنأ أهالي وقيادات المحافظة بالمناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

الجريدة الرسمية