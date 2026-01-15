اختناق 4 عمال أثناء تركيب مواسير بأحد مواقع العمل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

18 حجم الخط

أصيب 4 عمال بـ محافظة بني سويف بحالات اختناق، أثناء قيامهم بأعمال تركيب مواسير داخل أحد مواقع العمل بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

بلاغ اختناق عمال بالطريق الصحراوي الشرقي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة عدد من العمال بحالات اختناق داخل موقع عمل بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: أحمد رفعت إبراهيم، 35 سنة، باختناق، وأحمد هاني محمد، 43 سنة، باختناق، ومحمد سيد حسين، 17 سنة، باختناق، وبدر هاني محمد، 46 سنة، باختناق، وجميعهم من العاملين بالموقع، وذلك نتيجة استنشاقهم أدخنة أو غازات أثناء تنفيذ أعمال تركيب المواسير داخل نطاق العمل.

نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي

ودفع الدكتور هاني همام مدير فرع اسعاف بني سويف بعدد من السيارات، نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، بإشراف هاني معوض مدير غرفة العمليات، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، مع إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود مضاعفات ناتجة عن حالات الاختناق.

وأكد الدكتور عماد البنا مدير مستشفيات جامعة بني سويف، أن حالات العمال الأربعة مستقرة ويخضعون للرعاية الطبية، ويتم التعامل معهم وفقًا للبروتوكولات العلاجية المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تتابع حالتهم الصحية بشكل دوري.

فيما قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.