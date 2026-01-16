شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

18 حجم الخط

شهر شعبان هو الشهر القمري الثامن في التقويم الإسلامي، وعُرف شهر شعبان بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول. وتسمية شهر شعبان كباقي الشهور العربية يعود لعصرِ ما قبل الإسلام، وسمى بـشعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها فى شهر رجب، حيث كانت محرمة عليهم. وخلال السطور التالية نستعرض معكم فضائل شهر شعبان في السنة النبوية.

فضائل شهر شعبان في السنة النبوية

شهر شعبان

شهر شعبان هو أحد الأشهر المباركة في التقويم الإسلامي، والتي خصّها رسولنا المصطفى بالتكريم والتفضيل، فهو يُعدُّ محطةٌ للاستعداد والتهيئة لاستقبالِ رمضان الكريم. وخصّه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة والصيام، وأخبرنا أنّ. الأعمال تُرفع فيهِ إلى الله سبحانه وتعالى، مما يجعلهُ فرصةً عظيمة للتوبةِ والطاعة. وشعبان هو اسم للشهر، وسمَّي هكذا لأنّ العرب كانوا يتشعبون فيه (أي يتفرقون) لطلب المياه، وقيل تشعُّبهم في الغارات، وقيل لأنّه شعب (أي ظهر) بين شهري رجب ورمضان، ويُجمعُ على شعبانات وشعابين.

لماذا سمي هذا الشهر بـ”شعبان”؟



قيل إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما. وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر

ما معنى شعبان؟



وكان للعرب أسماء خاصة للشهور. فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: ¸إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان.

فضائل شهر شعبان



يقع شعبان بين شهر رجب المحرم وشهر رمضان (الصيام)، والذي يمثل بدء نزول القرآن، آخر الكتب السماوية للمسلمين.



يصادف شعبان الشهر الذي أمر فيه الله المسلمين أولًا بصيام شهر رمضان بأكمله (الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة). حدث هذا في السنة الثانية للهجرة. وهجرة الرسول ﷺ، وأصحابه إلى المدينة المنورة بعد 13 عامًا من الدعوة إلى الإسلام في مكة المكرمة، التقويم الإسلامي.



كان شعبان “في كل الشهور أكثر ما يفضله رسول الله على صيامه، ويربطه بعد ذلك برمضان”، بحسب زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها (أبو داود).



شهر شعبان هو الشهر الذي أمر الله فيه النبي ﷺ والمسلمين بتغيير القبلة، أي اتجاه الصلاة من المسجد الأقصى في القدس إلى الكعبة بمكة المكرمة، وكان ذلك في يوم 17 منه في صلاة الظهر في السنة الثانية من الهجرة وهي التي كان يسميها المسلمون سنة الأمر.



رفع الأعمال في شهر شعبان

المقصود برفع الأعمال في شهر شعبان أن لفظ الأعمال ورد هنا للأعمال سواء الأعمال الفعلية أو الأعمال القولية، ولذلك كان الرسول صل الله عليه وسلم يكثر من أيام صيام شهر شعبان، حيث تعرض الأعمال بشكل إجمالي في هذا الشهر كما جاء في السنة النبوية المطهرة، ورفع الأعمال في شهر شعبان يكون بشكل سنوي، لأن الأعمال تعرض أيضا في ليلة الإثنين والخميس تفصيلًا، وهذا ذكر في السنة النبوية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تعرض الأعمال يومي الإثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) رواه الترمذي.

صيام الأيام البيض من شهر شعبان

صيام الأيام البيض من شهر شعبان، والتي توافق 13 و14 و15 شعبان، هو من صيام التطوع، وكان النبي محمد ﷺ، كان يحرص على صيام الثلاثة ابيض فمن لم يستطع فليحاول صوم يومي 14 أو 15 من شعبان، وإن لم يستطع فيستحسن صيام يوم ليلة النصف من شعبان فقط. وكان النبي ﷺ يقول إن من يحرص على صيام هذه الأيام من كل شهر كأنما صام العام كله، وليلة النصف من شعبان يستحب صيامها، فهي يوم تحويل القبلة، والعبادة فيها مستحبة والدعاء مستجاب ومقبول. لهذه الأيام خصوصية في شهر شعبان، وذلك لأن الأعمال تعرض على الله في شهر شعبان، وقال النبي ﷺ “أحب أن يعرض عملي وأنا صائم”، والأمر الآخر أن هذه الأيام توافق ليلة النصف من شعبان والتي قال عنها النبي ﷺ: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. وقد نهى النبي ﷺ عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان لمن لا عادة له وذلك لنفطر استعدادًا لشهر رمضان.

فضائل شهر شعبان في السنة النبوية

أحاديث عن فضائل شهر شعبان

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر بالفعلِ والقول. إذ يقولُ أسامة بن زيد رضي الله عنه: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان، فقال: “ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ” (رواه النسائي). وهذا يدلُّ على أن العبادة في شعبان لها منزلةٌ خاصة؛ لأن الأعمال تُرفع فيه إلى الله عز وجل.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرٍ إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان” (رواه البخاري ومسلم). وقد فسّر بعضُ العلماء كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بأنه تمرين للنفس وتهيئةٌ لاستقبال رمضان وتأكيدًا على الفضلِ العظيم لشعبان.

استطلاع هلال شهر شعبان

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريا، يوم الأحد الموافق 18 يناير لعام 2026، الموافق 29 رجب لعام 1447 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م - يوم الرؤية. ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ - يوم الرؤية.

موعد أول يوم في شعبان 1447

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم - يوم الرؤية - في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19- 24 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 8 - 31 دقيقة. وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيا يوم الثلاثاء 20-1-2026م.

