دعم مستشفى الواسطى ببني سويف بـ 4 حضانات طبية للأطفال حديثي الولادة

أعلنت محافظة بني سويف،عن دعم قسم حضانات الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة حضانات فينت طبية حديثة للأطفال حديثي الولادة، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم قطاع الصحة أولوية في خطط العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال تقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأكد المحافظ أن دعم قطاع الصحة يمثل أولوية في خطط العمل التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تحسين مستوى الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية.

كما شدد محافظ بني سويف، على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الطبية لتحقيق رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الوزارة قامت بتسليم 4 أجهزة فينت جديدة لقسم حضّانات الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي، بهدف تحسين رعاية الأطفال حديثي الولادة، وخاصة الحالات التي تحتاج إلى دعم تنفسي دقيق.

وأكد أن هذه الأجهزة تمثل عنصرًا أساسيًا في علاج الحالات الحرجة للأطفال المبتسرين، وتساهم في تقليل المضاعفات الطبية، مما يسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح.

رفع الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة حسن مدير مستشفى الواسطى المركزي، عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة على هذا الدعم المستمر، مؤكدة أن إضافة هذه الأجهزة المتطورة ستساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وتعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الصعبة، مؤكدة أن المستشفى يشهد تطويرًا مستمرًا في كافة أقسامه، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية والتمريضية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة.

وشددت مستشفى الواسطى المركزي، على التزام المستشفى بحسن استخدام الأجهزة الحديثة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في مركز الواسطى.

