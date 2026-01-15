نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق العملية الانتخابية

18 حجم الخط

عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات.

وأكد نقيب المحامين، على أهمية التعاون بين أعضاء المجلس لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات للمحامين المشاركين في التصويت، مشددًا على التزام النقابة بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر أن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 17 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.