الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق العملية الانتخابية

الدكتور عبد الحليم
الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين
18 حجم الخط

 عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات.

وأكد نقيب المحامين، على أهمية التعاون بين أعضاء المجلس لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات للمحامين المشاركين في التصويت، مشددًا على التزام النقابة بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر  أن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 17 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات النقابات الفرعية انتخابات النقابات الفرعيات للمحامين نقابة المحامين
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

الثالثة لها منذ بداية العام، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

الزمالك يتقدم على المصري بهدف بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

سيكون له دور أكبر، ريال مدريد يعلن عودة الشيطان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية