محافظات

قبل انطلاق الامتحانات غدا، تعليم بني سويف توجه تحذيرا لطلاب الشهادة الإعدادية

حذرت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ غدًا السبت، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

 

تعليم بني سويف تحذر طلاب  الإعدادية

 

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أن الحظر يشمل الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية الحديثة وكافة الأجهزة الذكية، مشددة على أن القانون سيُطبق بكل حزم ودون أي استثناء، وأوضحت أن ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل اللجنة سيؤدي إلى إلغاء امتحانه في جميع المواد واعتباره راسبًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

 

كما شددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للشغب أو الإخلال بنظام اللجان، مؤكدة أن الطلاب سيتحملون كامل المسؤولية عن أي تلفيات تنتج عن سلوكيات غير منضبطة داخل مقار الامتحانات، وطالبت أولياء الأمور بعدم التزاحم أو التواجد أمام اللجان، حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب.

 

محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الإعدادية

 

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم استعدادات المديرية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026، والتي تبدأ بمادة اللغة العربية، إلى جانب التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط، وتختتم الخميس 22 يناير بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. 

ومن المقرر أن يؤدي الامتحانات نحو 67 ألفًا و919 طالبًا وطالبة داخل 328 لجنة فرعية بمختلف مدارس المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف، على استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير الهدوء داخل اللجان، ومنع أي تجاوزات، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة تحسبًا لأي طارئ، والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين.

 

حظر اصطحاب الهواتف المحمولة بلجان الامتحانات

 

ومن جانبها، أكدت مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة، عقب عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات التعليم ورؤساء اللجان والمراقبين، للتأكيد على الضوابط الإدارية والفنية المنظمة للامتحانات، وتحميل رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل مسؤولية تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان. 

 

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، بما يضمن انتظام الامتحانات في أجواء من العدالة وتكافؤ الفرص.

 

