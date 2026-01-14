محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين في الصحة والزراعة والري

18 حجم الخط

أعلنت عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح الأسبوعي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص المحافظ على تنظيمها للاستماع المباشر لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، بهدف طرح الحلول المناسبة وسرعة تنفيذها، مع متابعة ما يتم الاتفاق عليه من خلال مكتب المحافظ لضمان الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين

وأكد محافظ بني سويف، أن اللقاءات المفتوحة تمثل آلية فعّالة للتواصل مع المواطنين والوقوف على مشكلاتهم الحقيقية في قطاعات الري والزراعة والصحة والتضامن وغيرها من المرافق الحيوية، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق توجيهات الدولة لتحقيق الاستجابة السريعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء عرض عدد من الشكاوى المتنوعة، حيث استمع المحافظ لشكوى زوج إحدى السيدات من مركز سمسطا، والتي طالب فيها بتسهيل إجراءات صرف العلاج المقرر لزوجته عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ بالمستشفى الجامعي على نفقة التأمين الصحي، وعلى الفور، كلف المحافظ مدير مكتبه بمتابعة الأمر مع مسئولي التأمين الصحي لوضع آلية واضحة تضمن انتظام واستدامة صرف العلاج، فيما أوضح مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف أنه تم بالفعل صرف جرعة مؤقتة للحالة لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة.

الصحة والزراعة والري ببني سويف

كما وجّه المحافظ التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بني سويف، بفحص شكوى أحد المواطنين بقرية هلية بمركز ببا، بشأن تضرره من قيام أحد الجيران بغلق الطريق المؤدي إلى أرضه الزراعية، مكلفًا التفتيش بإجراء معاينة ميدانية بالتنسيق مع الري والزراعة والوحدة المحلية، وإعداد تقرير وافٍ بكافة التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

وتناول اللقاء كذلك شكوى بعض أهالي قرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، والمتعلقة بإعادة فتح مصرف قديم داخل الكتلة السكنية بمدخل القرية، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية وإدارية تضم الري والزراعة والطرق والنقل والوحدة المحلية، لدراسة الموقف ميدانيًا من الجوانب الفنية والبيئية والقانونية، في ظل وجود خلاف بين أهالي القرية حول ردم المصرف أو إعادة فتحه لخدمة الأراضي الزراعية.

صرف إعانة عاجلة لأرملة ببني سويف

وقرر محافظ بني سويف صرف إعانة عاجلة لإحدى السيدات الأرامل من الفئات الأولى بالرعاية بشرق النيل، نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، حيث تعول أربعة أبناء دون مصدر دخل ثابت، ووجّه التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير فرصة عمل مناسبة أو مساعدتها في إقامة مشروع صغير، إلى جانب إدراجها ضمن خطط المساعدات العينية والموسمية، بما يضمن لها ولأسرتها حياة كريمة.

