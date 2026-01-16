الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تبدأ الإشراف على انتخابات نقابات المحامين الفرعية غدا

نقابة المحامين
نقابة المحامين
18 حجم الخط

تباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، والمزمع عقدها غدًا السبت الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٦.

إشراف النيابة الإدارية على انتخابات المحامين 

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في (١٩) نقابة فرعية، موزعة على (١٧) محافظة، وهي: «الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، جنوب القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر». 

وتبدأ أعمال الاقتراع اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، تعقبها إجراءات الفرز، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من عدد (٢٣١) مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (٤٣١) من أعضاء الجهاز الإداري، من خلال (١٨٣) لجنة انتخابية فرعية، فضلًا عن عدد من اللجان العامة والتنسيقية بالمحافظات التي يُجرى فيها الانتخاب خلال هذه المرحلة. 

وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، كانت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المحامين إنتخابات نقيب المحامين النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية

مواد متعلقة

اليوم، آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

غدا، نهاية التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

حيثيات الإدارية العليا بتأييد إلغاء قرار معاقبة مسئولين بمدرسة وتحميلهم مسروقات العهدة

ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية