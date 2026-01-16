الحديد يبدأ بـ21500 جنيه، أسعار مواد البناء بالمنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026

18 حجم الخط

سجلت أسعار مواد البناء في محافظة المنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات السوق، حيث حافظت معظم الأصناف على مستوياتها المعتادة دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المنيا الجمعة 16 يناير 2026 استقرار أسعار السوق

وسجل سعر طن الحديد ما بين 21500 و22200 جنيه حسب نوع المصنع والعرض المتاح داخل مراكز البيع في المنيا، مع ثبات الأسعار في أغلب المحلات بينما يشهد الطلب اليوم حركة متوسطة من قبل شركات المقاولات والمواطنين الذين يستعدون لمشاريع بناء جديدة.

توافر الكميات في الأسواق

وفيما يخص الأسمنت تراوح سعر الطن الواحد ما بين 1300 و1450 جنيها للطن حسب النوعية والمصنع، مع استمرار توافر الكميات في الأسواق المحلية بدون أي نقص يذكر، وهو ما ساهم في استقرار أسعار باقي مواد البناء المرتبطة الأسمنت.

كما أشار تجار السوق في المنيا إلى أن هناك استقرارا أيضا في أسعار بعض الإضافات والمواد المستخدمة في البناء مثل الرمل والزلط حيث حافظت على نفس الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، ما ساعد على ضبط حركة البيع والشراء في السوق.

ويشهد السوق حركة شرائية معتدلة من قبل المواطنين بالإضافة إلى شركات المقاولات التي تتابع الأسعار اليومية لتحديد احتياجاتها وفق ميزانيتها، وهو ما انعكس على بقاء الأسعار مستقرة مع بداية يوم الجمعة.

خبراء السوق

وأكد خبراء السوق أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء المحلي ولا توجد مؤشرات لارتفاع مفاجئ خلال الأسبوع الحالي مع توفر المعروض الكافي لتغطية الطلب في محافظة المنيا.

وينصح أهل المنيا الراغبين في شراء الحديد أو الأسمنت بمتابعة الأسعار يوميًا في الأسواق المحلية للاستفادة من الاستقرار الحالي واختيار أفضل العروض المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.