خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالمنيا

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا
تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تقديم خدمة اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة باعتبارها واحدة من أهم الخدمات الاجتماعية التي تضمن حقوق المستفيدين وتيسر حصولهم على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة. 

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتيح بطاقة  الخدمات المتكاملة في المنيا لحاملها الاستفادة من مزايا متعددة تشمل الدمج التعليمي والإعفاءات الجمركية والضريبية وتسهيلات النقل والعلاج إلى جانب اولوية الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي المختلفة. 

خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة في المنيا خطوات التقديم والمستندات المطلوبة لذوي الإعاقة

وتتمثل خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة في المنيا في التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ثم اختيار مكتب الشئون الاجتماعية التابع لمحل الإقامة تمهيدا لتحديد موعد الكشف الطبي امام اللجان المختصة. 

خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة في المنيا 

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطاقة الرقم القومي سارية وتقرير طبي معتمد يوضح نوع ودرجة الاعاقة وصورة شخصية حديثة مع الالتزام بحضور المستفيد شخصيا في الموعد المحدد للكشف الطبي. 

مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا 

واكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ان لجان الكشف الطبي تعمل بشكل منتظم لضمان سرعة إنهاء الاجراءات مع مراعاة الحالات الاولى بالرعاية وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين خاصة في القرى والمراكز. 

وتدعو المديرية مواطني المنيا من ذوي الاعاقة إلى سرعة التقديم والاستفادة من خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها حقا قانونيا يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل. 

دليل المنيا الخدمي

وللاستفسار يمكن التوجه إلى مكاتب الشئون الاجتماعية بمراكز ومدن المنيا خلال مواعيد العمل الرسمية للحصول على الدعم والإرشاد الكامل بشأن الخدمة.

