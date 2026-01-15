نادي المنيا يقوي صفوفه الشتوية بثلاث صفقات جديدة ومفاوضات للاعبين آخرين

18 حجم الخط

أعلن نادي المنيا عن ضم ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، في محاولة لدعم صفوف الفريق الأول لـ كرة القدم وتحسين مستواه في الموسم الحالي.

وتضمنت الصفقات الجديدة ضم: عبد الله خالد أبو زيد، ظهير وجناح أيسر قادم من فريق الألومنيوم، وسبق له اللعب في نادي ناصر ملوي، ومحمد مجدي لاعب وسط دفاعي انتقل من نادي سوهاج، ولديه خبرة سابقة مع أندية بلدية المحلة وشبان قنا والألومنيوم.

بالإضافة إلى محمد عماد "طيارة"، مهاجم قادم من فريق بني سويف، سبق له اللعب في نادي أطلس الليبي ونادي سوهاج.

وأكد النادي أنه جارٍ الانتهاء من التعاقد مع لاعبين آخرين، من بينهم مهاجم مميز، لتعزيز الهجوم واستكمال بناء التشكيلة المثالية التي تسعى لتحقيق نتائج قوية في المباريات المقبلة.



تأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة الفنية لتقوية الفريق وتحقيق أفضل أداء ممكن في الدوري المصري والمنافسات القادمة، مع الحفاظ على توازن الخطوط الدفاعية والهجومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.