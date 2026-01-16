الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ومانشستر
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز  بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً -  ملعب أولد ترافورد
ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد
تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير
سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً -  ملعب النور
ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود
نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو
أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة ويحتل مان يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026

1- آرسنال: 49 نقطة

2- مانشستر سيتي: 43 نقطة

3- أستون فيلا: 43 نقطة

4- ليفربول: 35 نقطة

5- برينتفورد: 33 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة

7- مانشستر يونايتد: 32 نقطة

