محافظ المنيا يعزي أسر ضحايا حادث عمال المحاجر ويوجه بصرف مساعدات عاجلة

قدّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا واجب العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم سيارة ربع نقل تقل عمال محاجر مع سيارة نقل بقرية الديابة التابعة لـ مركز أبوقرقاص والذي أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين. 

محافظ المنيا يعزي أسر ضحايا حادث عمال المحاجر بقرية الديابة

وأعرب محافظ المنيا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين مؤكدًا وقوف الدولة إلى جانب الأهالي في هذا الظرف الإنساني الصعب. 

وخلال لقائه بأسر الضحايا، وجّه المحافظ بصرف مساعدات عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة من خلال الجمعيات الأهلية كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من صرف التعويضات الرسمية المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم للإغاثات والنكبات.

الأجهزة التنفيذية في المنيا 

وأكد محافظ المنيا حرص الأجهزة التنفيذية على الاستجابة السريعة لمطالب أسر الضحايا ودراسة سبل تمكينهم اقتصاديًا وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المعيشي لأسر المتوفين والمصابين. 

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لضمان تقديم الرعاية والدعم الكامل والتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية للحادث.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا أنه الجمعية الشرعية وجمعية الهلال الأحمر المصري قاما بصرف مساعدات عاجلة لكل مصاب ولكل أسرة من أسر المتوفين إلى جانب صرف مساعدات شهرية من إحدى الجمعيات  بأبوقرقاص وذلك في إطار الدور المجتمعي والتكافلي لمؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

