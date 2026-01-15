رحلت قبل جمع التبرعات لعلاجها، وفاة نورا بنت المنيا بعد صراع مع مرض ALS النادر

18 حجم الخط

في قرية أبشادات الهادئة التابعة لـمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، خيّم الحزن الثقيل مع إعلان وفاة نورا يحيى إسماعيل كيلاني، 35 عامًا، بعد رحلة ألم طويلة مع مرض التصلب الجانبي الضموري ALS، المرض النادر الذي سرق من جسدها القدرة على الحركة، ومن أسرتها لحظات الأمل واحدة تلو الأخرى.

رحلت قبل أن يكتمل الأمل.. قصة نورا يحيى التي هزمها المرض وتركت أبناءها الثلاثة في المنيا



نورا، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال صغار، كانت حتى سنوات قليلة تعيش حياة بسيطة، تتحرك بين بيتها وأبنائها، قبل أن تبدأ الأعراض الأولى في الظهور، ضعف في الأطراف، إرهاق غير مبرر، ثم عجز تدريجي حوّل تفاصيل يومها إلى معركة مستمرة.

قصة نورا يحيى التي هزمها المرض وتركت أبناءها الثلاثة في المنيا

خمس سنوات كاملة خاضتها نورا في صمت، تتنقل بين الفحوصات والتشخيصات، حتى استقر الأطباء على إصابتها بمرض ALS، أحد أقسى أمراض الجهاز العصبي وأكثرها فتكًا.

نورا يحيى هزمها المرض



خلال الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة التدهور، لم تعد نورا قادرة على الحركة أو الكلام إلا بصعوبة، قبل أن يتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى ملوي العام جنوب المنيا، حيث ظلت تصارع الموت بأجهزة طبية تحاول إبقاء أنفاسها معلقة بالحياة.. وبين جدران المستشفى، كانت الأسرة تراقب العد التنازلي بصمت موجع، بينما كانت قلوبهم معلقة بنداء أخير للأمل.

25 مليون جنيه تكلفة البقاء



قبل أيام فقط من رحيلها، أطلقت أسرتها وأهالي مركز ملوي حملة تبرعات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة يائسة لجمع 25 مليون جنيه، تكلفة العلاج الذي كان قد يمنح نورا فرصة جديدة للبقاء.

تعاطف واسع، منشورات متداولة، ورسائل دعم غمرت الفضاء الإلكتروني، لكن الوقت كان أسرع من كل شيء.

رحلت نورا قبل أن تكتمل الحملة، تاركة وراءها ثلاثة أطفال يواجهون الحياة بلا أم، وأسرة مكسورة القلب، وقرية كاملة تودّع واحدة من بناتها في مشهد إنساني مؤلم.

قصة نورا في المنيا

قصة نورا في المنيا لم تكن مجرد خبر وفاة، بل صرخة عن مرض نادر، وسباق قاسٍ بين الفقر والمرض والزمن، انتهى بخسارة إنسانية موجعة ستبقى عالقة في ذاكرة كل من تابع حكايتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.