وزير التموين يتفقد عددا من المشروعات الاستراتيجية في المنيا

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارة ميدانية موسعة شملت عددًا من المواقع والمنشآت التموينية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة منظومة توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

افتتاح سوق اليوم الواحد بحي غرب مدينة المنيا

تضمنت الجولة افتتاح سوق اليوم الواحد بحي غرب مدينة المنيا، في خطوة تستهدف إتاحة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق المحلية.

مصنع سكر أبوقرقاص

كما شملت الزيارة تفقد مصنع سكر أبوقرقاص لمتابعة انتظام سير العمل ومعدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر، ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توافر أحد أهم السلع الاستراتيجية بالسوق.

صومعة بني مزار 

واستكملت الجولة بزيارة صومعة بني مزار للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد.

لضمان استقرار منظومتي الإنتاج والتخزين وزير التموين يتفقد مشروعات استراتيجية في المنيا

وعقب الاستقبال، تم عرض فيلم وثائقي استعرض جهود اللواء عماد كدواني وجولاته الميدانية والرقابية في قطاع التموين، ودور المحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة المستمرة لمنظومتي الإنتاج والتخزين، وضمان استقرار توافر السلع الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي بمحافظة المنيا.

