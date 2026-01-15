الخميس 15 يناير 2026
محافظات

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أسماء مصابي حادث
أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن 8 مصابين. 

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين: أحمد حسن نجيم، 28 عاما، وليد محمد عثمان، 23 عاما، حمد محمد عيد، 23 عاما، عادل علي عبد الجيد، 23 عاما، محمد علي يوسف، 23 عاما، إيهاب فوزي عثمان، 22 عاما، ومروان فيصل عبد الرازق، 15 عاما، وأحمد عبد التواب خليفة، 25 عاما، جميعهم من قرية دروة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

