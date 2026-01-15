18 حجم الخط

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن 8 مصابين.

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين: أحمد حسن نجيم، 28 عاما، وليد محمد عثمان، 23 عاما، حمد محمد عيد، 23 عاما، عادل علي عبد الجيد، 23 عاما، محمد علي يوسف، 23 عاما، إيهاب فوزي عثمان، 22 عاما، ومروان فيصل عبد الرازق، 15 عاما، وأحمد عبد التواب خليفة، 25 عاما، جميعهم من قرية دروة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.