شبورة صباحا وبرودة مساء، تعرف على طقس المنيا اليوم الخميس

تشهد محافظة المنيا اليوم الخميس 15 يناير 2026 أجواء شتوية واضحة، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع مراكز المنيا

طقس المنيا اليوم الخميس 15 يناير 2026 انخفاض الحرارة 

وتظهر شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المجاري المائية داخل المنيا ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة. 

طقس مائل للدفء على المنيا

ومع تقدم ساعات النهار تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع النسبي ليسود طقس مائل للدفء على المنيا مع استمرار الإحساس بالبرودة في الظل بسبب نشاط الرياح على فترات. 

وخلال ساعات الليل تعود الأجواء شديدة البرودة على محافظة المنيا مع احتمالية تكون الصقيع على المزروعات في بعض المناطق المفتوحة وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية. 

وتنصح الجهات المختصة مواطني المنيا بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الصباح والمساء وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية حفاظا على سلامة الجميع.

