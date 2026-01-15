الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنيا تشهد تنفيذ مشروعات تعاون دولي لدعم التنمية المستدامة خلال 2025

الجهود الدولية برامج
الجهود الدولية برامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية
18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال عام 2025 تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات التعاون الدولي التي استهدفت دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمراكز والقرى، في إطار خطط شاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

حصاد مشروعات التعاون الدولي في المنيا خلال 2025 ودعم التنمية المستدامة بالمراكز والقرى

وشملت مشروعات التعاون الدولي في المنيا مجالات متعددة، أبرزها الزراعة، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال شراكات مع جهات دولية وإقليمية داعمة لخطط التنمية المحلية.

مشروعات تهدف إلى تطوير نظم الري

وفي قطاع الزراعة، تم تنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير نظم الري والصرف الزراعي، ودعم الابتكار الزراعي، ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخول المزارعين داخل قرى ومراكز المنيا.

الطاقة الشمسية

كما شهدت المنيا تنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيل آبار الري، بما يدعم التوسع الزراعي المستدام ويقلل من تكاليف التشغيل، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأهالي.

التحصيل الدراسي للأطفال

وفي قطاع التعليم، جرى تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال، وتحسين بيئة التعليم داخل المدارس، فضلًا عن مبادرات تهتم بالصحة والتغذية المدرسية، بما ينعكس إيجابيًا على الطلاب في مختلف مراحل التعليم.

مشروعات التعاون الدولي

وامتدت مشروعات التعاون الدولي في المنيا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب مبادرات تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

الجهود الدولية برامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كما شملت الجهود الدولية برامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم ذوي الهمم، وتوزيع رؤوس ماشية، وتنفيذ أنشطة مجتمعية وثقافية تسهم في رفع الوعي وتحسين مستوى المعيشة داخل القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم مشروعات المنيا التعاون الدولي تنمية المنيا مشروعات تنموية الزراعة التعليم الصحة تمكين المرأة التنمية المستدامة قرى المنيا مراكز المنيا مبادرات دولية دعم المجتمع خدمات المنيا

مواد متعلقة

شبورة صباحا وبرودة مساء، تعرف على طقس المنيا اليوم الخميس

محافظ المنيا يعزي أسر ضحايا حادث عمال المحاجر ويوجه بصرف مساعدات عاجلة

خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية بالمنيا 2026

زراعة 75 شتلة أشجار في مطاي بالمنيا ضمن خطة تحسين البيئة

دليل المنيا الخدمي، خطوات الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي لأهالي المنيا 2026

طقس المنيا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، استمرار البرودة وتحذيرات من الشبورة

بعد ضبط 6 أطنان أسمدة بالمنيا، تعرف على العقوبة القانونية للاتجار في السلع المجهولة

استمرار سوق اليوم الواحد بحي غرب المنيا طوال العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة
ads

الأكثر قراءة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية