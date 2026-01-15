المنيا تشهد تنفيذ مشروعات تعاون دولي لدعم التنمية المستدامة خلال 2025

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال عام 2025 تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات التعاون الدولي التي استهدفت دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمراكز والقرى، في إطار خطط شاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

حصاد مشروعات التعاون الدولي في المنيا خلال 2025 ودعم التنمية المستدامة بالمراكز والقرى

وشملت مشروعات التعاون الدولي في المنيا مجالات متعددة، أبرزها الزراعة، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال شراكات مع جهات دولية وإقليمية داعمة لخطط التنمية المحلية.

مشروعات تهدف إلى تطوير نظم الري

وفي قطاع الزراعة، تم تنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير نظم الري والصرف الزراعي، ودعم الابتكار الزراعي، ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخول المزارعين داخل قرى ومراكز المنيا.

الطاقة الشمسية

كما شهدت المنيا تنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيل آبار الري، بما يدعم التوسع الزراعي المستدام ويقلل من تكاليف التشغيل، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأهالي.

التحصيل الدراسي للأطفال

وفي قطاع التعليم، جرى تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال، وتحسين بيئة التعليم داخل المدارس، فضلًا عن مبادرات تهتم بالصحة والتغذية المدرسية، بما ينعكس إيجابيًا على الطلاب في مختلف مراحل التعليم.

مشروعات التعاون الدولي

وامتدت مشروعات التعاون الدولي في المنيا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب مبادرات تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

الجهود الدولية برامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كما شملت الجهود الدولية برامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم ذوي الهمم، وتوزيع رؤوس ماشية، وتنفيذ أنشطة مجتمعية وثقافية تسهم في رفع الوعي وتحسين مستوى المعيشة داخل القرى.

