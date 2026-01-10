السبت 10 يناير 2026
محافظات

اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا، فيتو
 تبدأ اليوم السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 2026 بجميع مدارس محافظة المنيا وذلك عقب الانتهاء من الاستعدادات النهائية وتجهيز اللجان بكافة الإدارات التعليمية لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة. 

 

اليوم السبت بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم انتهت من تجهيز المدارس ولجان الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

 

امتحانات المنيا، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 

وشدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الانضباط داخل اللجان وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب خلال فترة الامتحانات. 

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا 

وفي السياق ذاته أوضح صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا 

أن الامتحانات تنطلق اليوم السبت وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتشمل مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى المحافظة.
وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن الحصر العددي الأولي للطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول يبلغ نحو مليون طالب وطالبة. 

حيث يؤدي امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى الصف السادس عدد 571522 طالبًا وطالبة.
وأضاف أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية بلغ 272688 طالبًا وطالبة منهم 142628 بالصف الأول الإعدادي و130060 بالصف الثاني الإعدادي بمختلف النوعيات.

