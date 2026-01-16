18 حجم الخط

حذرت الجهات المعنية سائقي المركبات في محافظة المنيا من استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ خاصة في الفترات الأولى من اليوم.

تحذيرات لسائقي المنيا من الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية

وتنتشر الشبورة المائية في محيط الأراضي الزراعية والطرق القريبة من الترع والمصارف إضافة إلى الطرق السريعة التي تربط مراكز المنيا المختلفة وهو ما يتطلب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة لتجنب الحوادث المفاجئة الناتجة عن ضعف الرؤية.

حركة مرورية كثيفة في الصباح

وأكدت التحذيرات أهمية التزام السائقين بالسرعات المحددة وترك مسافات آمنة بين السيارات مع تجنب التجاوز الخاطئ في أوقات تكون الشبورة خاصة في الطرق المفتوحة والزراعية التي تشهد حركة مرورية كثيفة في الصباح.

إشارات الطريق والانتباه لوجود مركبات

وشددت التحذيرات على ضرورة استخدام الكشافات الأمامية بصورة صحيحة وعدم الاعتماد على الإضاءة العالية التي قد تؤدي إلى زيادة انعدام الرؤية إضافة إلى متابعة إشارات الطريق والانتباه لوجود مركبات أو مشاة على جانبي الطريق.

الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى

وتستمر الشبورة المائية عادة حتى الساعات الأولى من الصباح ثم تبدأ في الاختفاء تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة وسط أجواء مستقرة تشهدها محافظة المنيا خلال هذه الفترة من فصل الشتاء.

عدم التسرع أثناء القيادة

وناشدت الجهات المختصة السائقين في المنيا بضرورة التخطيط المسبق لرحلاتهم الصباحية خاصة المتجهين إلى أعمالهم أو المدارس مع منح وقت إضافي للوصول وعدم التسرع أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

فترات الشبورة الصباحية

ويأتي هذا التحذير في إطار الحرص على تقليل معدلات الحوادث المرورية خلال فترات الشبورة الصباحية التي تتكرر في هذا التوقيت من العام مع التأكيد على أن الالتزام بالتعليمات المرورية يساهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات.

