أخبار مصر: حشود عسكرية لضرب إيران، الفيفا يصفع الزمالك مجددًا، جماهير ليفربول تنقلب على صلاح، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تغادر قاعدة قطر وإيران تغلق كامل مجالها الجوي

غادرت 6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية متجهة جنوبًا من قاعدة عسكرية في قطر، وفق بيانات الطيران، فيما أصدرت إيران إشعارًا بإغلاق كامل مجالها الجوي.

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًّا.

ضربة جديدة، فيفا يعلن توقيع إيقاف قيد "تاسع" على نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك للمرة التاسعة، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين.

تعليم الجيزة يتيح النماذج الاسترشادية للشهادة الإعدادية PDF لتسهيل المراجعة على الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بصيغة PDF عالية الجودة، وذلك لتسهيل الطباعة والمتابعة والمراجعة قبل الامتحانات، في إطار حرص المديرية على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب.

رودريجيز تكشف تفاصيل مكالمتها مع ترامب والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة ويصفها بـ"الرائعة"

أعلنت الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، يوم الأربعاء، أنها أجرت اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".

كابوس صلاح الأكبر، ردود فعل خرافية لجمهور ليفربول على أداء ماني بعد فوز السنغال

انتهت المباراة وبقيت تبعاتها التي تخطت حدود القارة السمراء، فبعد فوز منتخب السنغال على نظيره المصري بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمس، ارتفعت أسهم ساديو ماني على محمد صلاح بين مشجعي ليفربول الإنجليزي.

إدارة ترامب تبحث مع إسرائيل "برنامج العفو" الممكن تقديمه لحماس

كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع إسرائيل بشأن "برنامج العفو" الذي يمكن تقديمه لحركة "حماس".

انخفاض أسعار النفط أكثر من 2% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن ‍قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العنف في حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران يتراجع، مما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران واضطراب الإمدادات.

اليوم، أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة السب والقذف

تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاحتجاجات ولا أعرف إذا كان الشعب سيقبل بهلوي أم لا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

الأهلي وبرشلونة والزمالك وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات، وأبرزها كأس الرابطة وكأس ملك إسبانيا والدوري الإيطالي.

بعد ظهور شروخ وتصدعات خطرة، إخلاء برجين سكنيين بشكل عاجل في دمنهور (صور)

​اتخذت الأجهزة التنفيذية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، قرارًا عاجلًا بإخلاء برجين سكنيين بمنطقة "خلف مستشفى الصدر"، وذلك كإجراء احترازي وقائي فور ظهور شروخ وتصدعات واضحة في الجدار الفاصل بين المبنيين، حفاظًا على أرواح السكان وسلامتهم.

بعد غلقه 5 ساعات، عودة حركة الطيران في سماء إيران عقب إعادة فتح المجال الجوي

أعادت إيران، اليوم الخميس، فتح مجالها الجوي بعد نحو 5 ساعات من الإغلاق وسط مخاوف من عمل عسكري أمريكي.

إليسا تحسم أمر زواجها وتكشف عن رأي صادم في مواهب THE VOICE (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، لأحد برامج البودكاست التونسية، العديد من المواضيع الجدلية التي أحاطت بها وعلاقاتها ببعض الفنانين الآخرين.

أرقام تقلق، تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا قبل موقعة البرونز

يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2025)، المقامة حاليًّا في المغرب.

بطلب أمريكي، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة لبحث الوضع في إيران

أعلنت البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

في أول تحرك من إدارة ريال مدريد، بعد فضيحة فريق ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية، الذي أطاح بالنادي الملكي من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز 3-2، مساء أمس الأربعاء.

بعد انسحاب حوالي 180 مشاركا، مهرجان أديلايد يتراجع ويعتذر عن استبعاد كاتبة فلسطينية

اعتذرت إدارة مهرجان أديلايد الرائد في أستراليا عن إلغاء دعوة كاتبة فلسطينية متراجعا عن مزاعم بأن حضورها سيثير "حساسيات ثقافية" بسبب إطلاق النار الجماعي الذي استهدف احتفالا يهوديا على شاطئ بونداي.

