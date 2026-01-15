انخفاض أسعار النفط أكثر من 2% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

18 حجم الخط

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن ‍قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العنف في حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران يتراجع، مما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران واضطراب الإمدادات.

بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.5 في المئة إلى 64.85 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.5 في المئة إلى 60.48 دولار للبرميل.



وارتفع كلا الخامين ⁠القياسيين بأكثر من واحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء لكنهما تخليا عن معظم المكاسب بعد تصريحات ترامب التي قلصت المخاوف من هجوم أمريكي محتمل على إيران.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه ⁠تم إبلاغه بأن عمليات قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران قد تراجعت وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.

وقال كبير المحللين في شركة نيسان للاستثمار في الأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا «سادت ضغوط البيع بسبب التوقعات بأن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراء عسكريا ضد إيران».

وأضاف كيكوكاوا أن العوامل التي دفعت للهبوط تشمل أيضًا مخزونات النفط الخام الأميركية الأكبر من المتوقع.

وتابع: «في حين أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة والأحداث غير المتوقعة قد تؤثر في التوازن بين العرض والطلب، ‌من المرجح أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55 إلى 65 دولارًا ⁠في الوقت الحالي».

وقال مسؤول أمريكي أمس إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستضرب القواعد الأميركية ⁠إذا ما تعرضت لقصف أميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن ‌مخزونات النفط الخام ⁠والبنزين في الولايات المتحدة تجاوزت ‍تقديرات المحللين الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 1.7 مليون برميل.

ومما زاد من الضغوط، بدأت فنزويلا بدأت في ⁠التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي تمت ‍بسبب الحظر ⁠الأمريكي مع استئناف صادرات الخام، حسبما أفادت ثلاثة مصادر لرويترز.

على جانب الطلب، قالت «أوبك» أمس الأربعاء إن الطلب على النفط من المرجح أن يرتفع في عام 2027 بوتيرة مماثلة للعام الحالي، ونشرت بيانات تشير إلى توازن شبه تام بين العرض والطلب في عام 2026، على عكس توقعات أخرى بتخمة في المعروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.